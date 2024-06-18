《死侍與狼人》刪剪後中國定檔　賴恩雷諾士與曉積文宣布到上海宣傳

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）合演的漫威新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）即將於下月底於全球公映，而昨日電影公司宣布影片將於7月26日在中國上映，「死侍」賴恩與「狼人」曉將於7月2日率領飛抵上海宣傳，作為影片全球首站宣傳。

除了兩位主角之外，導演Shawn Levy亦會隨行宣傳。2019年《死侍2》（Deadpool 2）亦有引入內地上映，當時賴恩亦有到北京宣傳，由於影片內容太暴力而要經刪剪才可於內地上映，當時於內地剪成「潔淨版」並改名為《死侍2：我愛我家》，不過《死侍》首集就因片中的暴力、裸露場面及不雅言語而不獲中國電影局通過冇緣於內地上映。據知新一集《死》於內地上映時仍會刪減不過就盡量不影響影片叙事的完整和死侍的精神。

除了《死侍與狼人》之外，另一荷里活暑期大製作《龍捲風》（Twisters）亦宣布引入國內並於7月19日與北美同步上映。影片由《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）上位男星「劊子手」Glen Powell主演。