長期腰背痛及早治療　不宜長時間臥床

腰背痛是都市人常見毛病，若果痛感持續就要小心！脊醫王俊華提醒，偶發的腰背痛是屬於一般痛症，腰背痛持續則屬於長期痛症，因為痛楚是身體發出的警號，長期腰背痛可以是關節肌肉問題，也可以是嚴重的腫瘤問題，所以不容忽視。

何謂長期腰背痛

一般腰背痛經過充足休息過後，通常得到改善。反之，假如扭傷撞瘀的部位，表面傷勢愈合，但仍然覺得痛，服用止痛藥亦無效，痛感持續或間歇性出現超過三個月，種種徵狀代表已非一般痛症，而是長期痛症。

脊醫王俊華指出，長期腰背痛最壞的情況是癌性痛症，治療上需要採用侵入性止痛方法，如果是非癌性痛症，則甚少採用侵入性的止痛方法；不過，持續腰背痛會減低身體的靈活度，使心情受到困擾，大大影響日常生活。

常見上、下交叉綜合症

上班族經常坐着或站立工作，長期不良姿勢是引致腰背痛的主要成因，某些肌肉用得過多是會變得過緊，某些肌肉用得過少則會變得過弱，故此，上班族容易患有上交叉或下交叉綜合症。

上交叉綜合症患者會出現肩頸痛、頭痛頭暈、手麻痹、心慌胸悶，甚至呼吸不順，主要是長期低頭伏案所引致，使上半身肌肉不平衡，後頸及胸大肌過緊縮短，前頸菱形肌及下斜方肌過弱無力，從患者側身會看到過強與過弱肌肉分別形成各一條直線，正好做出交叉的模樣。

下交叉綜合症患者體態動作異常，走起路來像鴨子，主要是長期坐姿不良或穿高跟鞋所引致，使下半身的腰、腿、臀、腹的肌肉系統失衡，大腿前面四頭肌及背肌過強，大腿後面肌肉及腹肌過弱，盆骨過於前傾，因此，走路時臀部會不自然地提高，動作有如鴨子。

臥床不能改善腰背痛

上交叉或下交叉綜合症，是關乎於力學因素，不適合以化學方法去處理物理問題，因此，藥物並不能徹底消除力學引起的痛症。

針對上、下交叉綜合症，脊醫會透過手法矯正及醫護儀器，以放鬆繃緊的關節及肌肉，當痛症得到改善，患者便需要保持良好姿勢，以防再次復發。

最理想是配合適當運動，因為長期腰背痛是由肌肉不平衡或神經線受壓引起的話，過弱肌肉沒有得到強化，痛症還是會再出現，宜尋求專家意見做能夠鍛煉肌肉的運動。

有一點要注意，想改善腰背痛，不應長時間臥床，這不止沒有好處，還會加深痛楚，盡量保持適當的日常生活，並留意自己姿勢是否正確，工作期間也定期做簡單的伸展動作，以放鬆關節和肌肉。脊醫王俊華提醒，如發現腰背痛超過三個月，應求醫找出原因。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家