台式火鍋麵食茶飲　新店登場

講到台式美食，可謂數之不盡，午間先來碗牛肉麵，下午逛到攰即時點選茶飲，晚上吃火鍋又或掃街，地道小食源源不絕，近日在香港開了不同主題的台式小店，唔駛搭飛機，都隨時食得到。

過江龍火鍋

問到香港人最愛頭三甲的台灣美食，火鍋必定入選，在當地有超過130間分店的第一連鎖火鍋店剛於旺角開設首間海外分店，湯底有12款選擇，鎮店招牌石頭湯和日本廠商研發調整，內有洋葱、蒜頭、魷魚乾和香菇，再加自家研發的昆布高湯，風味獨特。其他有鮮菇奶香湯和正宗嘉義沙鍋魚湯等。食材方面，有不配搭的套餐，海鮮總滙鍋有9款海鮮，日本A5和牛鍋選用日本山形縣、北海道知床及宮城仙台 A5和牛最高級的牛上腰或肋眼，松阪豬肉鍋則選用豬頸肉部位。自助吧有33款食材任揀，套餐更附白飯、飲料和甜品，分量十足。

消暑冬瓜湯底

來到夏天，火鍋湯底都要變得清新。剛於葵芳開設新分店的吃到飽台式火鍋店，店子以阿里山作主題設計，會提供主題限定的阿里山風味烤腸、茶葉蛋、紅茶和愛玉等，全新限定湯底冬瓜卜卜蜆湯，湯底以冬瓜、蝦乾、杞子和紅棗熬煮，再加入大量新鮮蜆，鮮甜又清香。自助吧則有新款的台式小籠包、古早缺鴨、台式炸雞塊、岩燒章魚、酥炸杏鮑菇、響鈴釀魚籽、焦糖戀柳橙等新分店限定菜式。因應新店開幕有不同優惠，惠顧120分鐘日本黑毛和牛吃到飽套餐可享8折。現時至6月27日逢星期一至四，全線分店亦會同步推出新店慶祝優惠，下午5時前惠顧吃到飽套餐或定量放題，台式手搖飲品買一送一，下午5時後惠顧吃到飽套餐，點選青花椒麻辣湯，可免費無限追加古早麻辣鴨血。

台式茶飲

台灣茶飲一向受歡迎，台式茶飲連鎖品牌早前於尖沙咀開設分店，店子選用水獺作吉祥物，精選茶飲有冰糖士多啤梨沙冰、丸子抹茶沙冰和粒粒白桃烏龍等，店子亦有台式小吃供應，選用台南新派冰糖滷水配方浸煮的牛筋、牛腱、封門柳、豬腸和雞心等，配茶飲享用，作下午茶最好不過。

清爽涼麵

台灣有很多不同的地區特產，於北角開業的台式巷弄小食店就以台南關廟涼麵和滷水小食做主角，麵條經傳統方式製作，經過日曬的麵條，烹煮後Q彈有口感。人氣的濃香麻醬涼麵，以古法石磨低溫製作的麻醬、白芝麻來拌麵，質感綿密濃郁。蒜辣麻醬涼麵，微辛芳香，清爽開胃。另一必食的古法秘製滷味，滷水以20多種香和調味熬煮，滷味如豬耳、腩肉、豬元蹄、豬手、無骨鳳爪、雞翼和雞翼外，還有百頁豆腐、海帶和青瓜等蔬菜選擇，配自家製辣椒油享用，香辛入味。現時至7月3日，顧客惠顧指定金額，即送指定茶飲。