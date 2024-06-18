Stanley大爆姜濤已讀不回　有團隊價值難計上下弦

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）今年憑苦練得來的精壯肌肉，終於在MIRROR演員會上突圍而出，找到自身價值有望攀升上弦位置。他與姜濤最為友好，成為傾心事「樹窿」，但笑指姜濤每次講完就只讀不回，相當不負責任。

MIRROR成員Stanley相隔一年再推出第二首單曲《Drunk in Love》，他解釋今次出歌經過好大考量，擔心大家覺得他好想做歌手，這幾年Stanley演戲上受得關注，而這首歌呈現出Stanley性感和成熟的一面，認為對演員來說是一件好事，將來若有這類角色導演可能會想起他：「呢一年定到自己路線，舞台上性感、Man啲和成熟啲，私下勤力、自律、好有目標性，知自己想要乜，依家由觀眾話番畀我聽我係點，提醒自己再做好啲再自律啲。」自言接受做性感擔當，因向來視韓國天王Rain為偶像，覺得男人性感的定義是成熟及做事認真，Rain對身材和歌曲的執着，已非單單是台上除衫咁簡單。對可望憑一身肌肉攀升上弦位置？他認為外界一直對MIRROR上下弦的定性，其實很難計算，自己會用對團隊的價值作衡量：「曾幾何時我覺得自己畀唔到價值團隊，戲劇係要時間浸，可能依家做戲得，可以話畀人知MIRROR有人識做戲，畀到價值團隊，隊友之間係互補，好似我唱歌唔叻，就要靠JER、IAN和JEREMY，我跳舞叻啲，就可以互補番JER，哈哈！只夠膽講JER，上弦都有弱項，我都有嘢叻過佢哋。」

隊中他與姜濤關係最為緊密，姜濤總愛黏着他、依賴他，他指姜濤性格好宅、有少許社恐及缺乏安全感，在他身邊姜濤便有安全感覺，擔起互補作用，但私下二人甚少約出街食飯：「佢講就代表好需要同人傾偈，我唔會主動八卦，佢需要我就喺度做聆聽角色。（做佢樹窿？）佢搵得我就係好唔開心時，但好多時佢問我，我覆佢之後就唔理我，哈哈！掉咗問題落嚟就不負責任唔理，不過可能佢睇咗訊息，要沉澱消化吓。」

Stanley自騷肌後被冠以「大表波」之名，為保聲名對飲食和運動有嚴格要求，戒澱粉質戒甜及一周做4、5日健身，成為生活一部分，期待將來有大反差角色，不介意需要增肥演肥仔，相信經歷過增肥減肥，有痛苦才會有好作品來。

對於今次新歌MV，他的造型相對地保守，笑言是經理人花姐擔心他過度騷肌變太「油膩」，他笑言：「我唔覺得自己油膩，佢講笑！不過講講吓我都好驚跌落陷阱，可能之後舞台上演出先性感，遠距離啱啱好，大家期待吓。」Stanley的新歌描述酒醉時看女仔覺得更靚，本身名草有主，笑言現實一定答無這回事，與女友Alina感情穩定，朝着結婚方向發展，但不會倣效Tyson Yoshi當眾求婚，選擇感情事低調，將來結婚才會公布。

Credit：

化妝:Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

髮型:Seiko Sin @ Hair Culture