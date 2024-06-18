歐遊豪歎懸崖泳池　擁抱愛琴海

趁夏季來臨，不少人會前往愛琴海來一趟風光明媚的歐遊。當中希臘便有許多城市位處愛琴海海岸或島嶼之上，其中該海南方的麥卡諾斯島（Mykonos）集夢幻城鎮景觀、絕美海灘及人氣景點於一身之餘，更有讓你在130米長懸崖泳池飽覽愛琴海的豪華度假村，教人大飽眼福。另外，桑托林島（Santorini）及帕羅斯島（Paros）同樣有話題度假村酒店可挑選，令旅程更添色彩。

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美景融合 星級滋味

提起麥卡諾斯島，除了標誌風車及帕拉波爾提亞尼教堂等值得前往，當地的五星級度假村Cali Mykonos亦是一大亮點。度假村由雅典工作室STFN Labs 設計，將傳統基克拉迪式建築風格與自然景觀融為一體，內有40間面積由540平方呎至3,770平方呎不等的套房和別墅，均附設可將愛琴海盡收眼底的私人泳池和平台，當中面積最大的4房Calliope樓高兩層，最多可容納10人入住。度假村的設施亦令人雀躍，焦點有長130米、沿着懸崖而建的無邊際海水泳池，身處其中令人恍如置身愛琴海內暢泳的錯覺，相當痛快。餐飲方面同樣有睇頭，餐廳由希臘首位米芝蓮星級主廚 Lefteris Lazarou孭飛，以當地採購的海鮮和食材提供正宗希臘美食。另外，酒店設有水療中心和健身室，另可預約普拉提教室、池畔瑜伽拜日式練習、私人瑜伽課堂及全天然產品按摩。與此同時，度假村更有私人沙灘，並可安排遊艇遊船河並到附近島嶼及沙灘逛逛。房價每人每晚€1,100起（約HK$9,240）。

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歐洲十大 注目套房

位於希臘大陸東南約200公里處的桑托林島，被譽為「一生至少要去一次的島嶼」及「世界上日落最美麗的地方」。該島有不少注目度假村及酒店，其中位於伊莫洛維里小鎮的Grace Hotel，便被著名旅遊雜誌《Travel+Leisure》選為歐洲Top 10 Best Resort，卡士十足！酒店一大賣點是可俯瞰享負盛名的桑托林火山口和斯卡羅斯岩（Skaros Rock），並可飽覽一望無際的愛琴海，景色相當優美。僅提供23間客房及一幢別墅，包括最近新設的兩間Infinity Suites，均設有大理石浴室、可欣賞海景的獨立起居室和私人泳池等。酒店餐廳Varoulko Santorini主打經典地中海美食，採用有機蔬果和海鮮為食材，更供應15,000瓶葡萄酒讓調酒師為每道菜餚進行搭配。另設363 Bar，顧名思義坐落於海拔363米之處，周邊美景一覽無遺。如果想周圍遊覽觀光，酒店亦提供私人遊艇包船服務，帶領遊覽希臘群島的火山底層和隱藏景點。房價每人每晚€540起（約HK$ 4,536）。

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翻新登場 摩登設計

位於愛琴海中央置的帕羅斯島名氣不算特別響亮，但當地的寧靜氛圍，再加上Naoussa漁港及威尼斯堡壘等景點贏得不少旅客歡心。在希臘多處經營豪華酒店和別墅的Andronis Hotels集團，去年收購了該島一間酒店並進行翻新，於今年5月作為小型豪華酒店Andronis Minois重新開業。該酒店擁有44間套房，雖然外牆以傳統白色為主調，但內部則加入了摩洛哥風格的裝飾，不同角落都有着馬賽克設計和幾何圖案，色彩鮮艷。每間套房都附設露台，其中13間的露台更設有私人泳池和坐擁愛琴海美景。另外，酒店設有一個公共大泳池、戶外健身房和地下水療中心Aura，並提供多個活動如騎馬、海底潛水、風箏、風帆衝浪和水上運動等。酒店餐廳OLVO由主廚Athanasios Tsantilas領軍，炮製多款融合現代風味的地中海美食，你可選擇在池邊或海景露台上享用，餐廳酒吧更坐落在面朝愛琴海的岩石海灘上，可飽覽島嶼的日落美景。房價每人每晚€882起（約HKD$7,449）。