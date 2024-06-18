東冲有料到：多謝大家的支持

一年一度的香港國際旅遊展（ITEHK）日前曲終人散。今年的舉行日期並不理想，既碰上了黃色及紅色暴雨警告，兼且周日更是父親節，相比以往的入場人數，肯定打了折扣。

一如以往，主辦單位都會找來具名氣的人士負責講座，今年便有查小欣女士、周奕瑋先生、項明生先生及小弟到場跟大家分享。眼見其他人的主講座無虛席，還有來自世界各地不同地方的代表落力地推廣旅遊產品，氣氛還是熾熱！

輪到我上台演講時，講座及現場的人流還算理想，不至於十分冷清。但也看到一些捧場的朋友可能因為頻撲關係，在觀眾席上「閉目養神」，究竟他們是專心聆聽抑或打瞌睡呢？那便不得而知了。

即使面對這此情況，但作為專業的演出者，就算只得一位觀眾也要將表演做好。所以旅遊展期間的Forum及舞台演出我都盡力而為。

相隔一年後再登場，看見不少舊朋友、舊粉絲及主辦單位等舊面孔再次出現，代表大家依然健在、好好過活。

據聞今年9月還會有眾多參展單位參與的大型旅遊展，希望屆時有機會再次回港，與大家分享旅遊泰國的樂趣。

暑假即將來臨，若想來一趟泰國之旅，可以登入泰國政府旅遊局等網頁獲取相關資訊，希望有一天能在泰國曼谷街頭跟大家碰面、Say個Hi並打卡留念。Thailand Always Welcome You！

胡慧冲