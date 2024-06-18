龍婷分享保養心得　譚輝智：唔敢撩師姐傾偈

《中年好聲音》系列的歌手龍婷與譚輝智今日（18日）出席無綫慈善活動記者會。輝智透露活動當晚會跟古淖文合作演出，但笑言不會跳舞，因怕影響善款數字，至於龍婷則首次跟兒童合唱團合作。對於今次未有機會跟師姐龍婷同台合唱，輝智笑言：「想合作呀，龍婷喎！」龍婷則笑指大家私下只傾過偈幾句，輝智即搞笑說：「我都唔敢撩師姐傾偈，未論到我住，有好多嘢想請教師姐，例如台上嘅淡定、點可以咁可愛？又Keep得咁好。」龍婷聞言即大讚對方口甜舌滑，問她如何保養？她表示近日為準備本月22、23日於麥花臣場館舉行的《一班好聲音「十」力無限演唱會》，多了跑步、做運動及吃得清淡：「要練3首歌舞，每日練到凌晨12點，所以最近都瘦咗，希望可以騷到少少身材。（有性感演出？）聽日先試衫，如果太性感，我就叫加番塊布遮一遮，哈哈！」

提到輝智是《中年好聲音2》學員中最快跑出開個唱，龍婷表示有在網上欣賞對方演唱會，並大讚對方厲害：「睇到佢好享受舞台，演繹好真摯，只要佢開心，大家都會開心。」輝智即謙稱他當時只在自娛，已盡所能拿出自己所有呈現給觀眾。