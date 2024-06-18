方皓玟冼靖峰同場不尷尬　預告兩人將會有合作

早前被傳「姊弟戀」的歌手方皓玟與冼靖峰今日一同出席無綫慈善節目記者會，自傳出緋聞後二人首次同場，兩人都表示沒有尷尬。而受訪問期間冼靖峰透露上次LOONG 9見面會後開始感冒，現時依然聲沙。身旁的方皓玟即建議他多作休息，又透露二人稍後將有合作，問到是否合唱？她即大賣關子：「唔係。（幫對方作歌？）唔講，我哋呢啲秘密嚟嘅，要有新鮮感。（如果安排你哋同場唱情歌會介意？）點解要介意？」

談到早前LOONG 9出席首次見面會即遲到1小時，冼靖峰坦言自己也不清楚實際原因：「知道好多Fans等咗好耐候，其實我哋嗰日一早到場化妝整頭，可能因為溝通問題所以遲咗，都想同大家講聲唔好意思。」又稱自己當日因被沒收手機，故不清楚時間。

方皓玟表示7月將會推出新歌，是她少有的快歌，因MV中會有舞蹈故近日積極練舞，笑指

知道體力消耗大，故會多吃點東西。又透露月底將會跟周國賢開騷，冼靖峰即表示想去捧場，但可惜當日有工作故未能成事，呼籲大家給予對方支持及鼓勵。另提到自己與陳蕾均未有入選「十大中文金曲」中的「優秀流行歌手大獎」，方皓玟說：「我覺得陳蕾係一個好優秀嘅人，如果咁嘅情況下都入唔到，咁我又入唔到，即係我都算幾優秀。」