Marf拍MV吊威吔搏到盡　魏浚笙做Bad Boy嗌好玩

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，昨日（17日）推出年度首支個人單曲《TXT or CALL》，邀得好友魏浚笙（Jeffrey）做MV男主角，歌曲內容講述一對處於曖昧狀態的男女，不過男方對女方態度卻忽冷忽熱，又會不回訊息，令對方感覺「囉囉攣」，刻畫出現今社會部分男女的戀愛態度。為迎合歌曲主題，Marf要求Jeffrey一改陽光男孩形象，演繹「Bad Boy」角色，反差甚大。

Marf稱今次邀請Jeffrey做男主角，是因為兩人曾為品牌拍照，出來效果好有趣，「同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺。加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『Bad Boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」身旁Jeffrey聞言即沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『Bad Boy』！」

首次飾演壞男孩的Jeffrey戴上唇環造型野性，大呼非常好玩：「演『Bad Boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。MV中的角色完美演繹欲拒還迎，呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」Jeffrey問Marf若跟對象曖昧中，會喜歡對方TXT還是CALL她，Marf即表示：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」

而MV中，Marf亦搏到盡：「我同導演有共識營造Fall with someone（愛上人）感覺，用威也倒吊來呈現係最靚，導演有問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀，唔介意辛苦，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威吔，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血、好正。」另外，她表示今年焦點會集中在COLLAR，個人預計只會推出兩首歌曲。