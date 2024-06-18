袁偉豪B仔房成百尺大　張寶兒帶你Room Tour

張寶兒與袁偉豪結婚3年半，兒子「袁咕碌」去年11月出世。張寶兒自囝囝出世後，經常在抖音分享袁咕碌的影片，近日她就公開囝囝的房間，帶網民來個Room Tour。袁咕碌的BB床早已在網上曝光，當時已被發現是出自挪威品牌的嬰兒床，隨着BB的成長，嬰兒床無需更換可作出尺寸調整，足夠使用到6歲。張寶兒今次拍片帶網民參觀袁咕碌的BB房，仍然見到此張貴價BB床，當中又有BB專用的遊戲墊，在四邊包圍下令BB不會跌倒受傷，非常實用。

張寶兒在社交網的介紹中，還見到BB房有獨立浴室，在袁咕碌排泄後，可直接抱到洗手盆清潔下身，張寶兒還特別作介紹。袁咕碌的房間目測有100呎以上，雖然擺放多個大大小小尺寸的櫃，但非常整齊，分為擺放冬夏衣物、玩具、書籍，而房中又有兩個迷你攝影機監視器，其中一部可以記錄BB的睡眠時間、睡眠質量及生活習慣。另外又有一部睇時間及溫度的儀器，以及空氣清新機。最特別是有瑜伽球，讓袁咕碌作體能鍛煉。

張寶兒留言：「BB房roomtour歡迎參觀袁咕碌的房間，今天房間主人袁咕碌和我一起帶大家參觀一下他的小房間，以前房間基本上可以滿足他吃喝玩樂的活動，現在他慢慢會爬了，隨著他一天天長大，不知道這裡還能滿足他玩多久呢 #人類幼崽日常 #嬰兒房佈置 #roomtour。」