台灣天王王力宏早前獲邀擔任《第35屆金曲獎》表演嘉賓,向已故天后李玟致敬,而惹起大批網民不滿,鬧得滿城風雨,最終王力宏抵受唔住負評決定請辭。沉寂4日之後,佢終於「蒲頭」於社交網出Post,大晒昨晚(17日)喺重慶演出嘅相,心情激動留言:「It was so hot in Chongqing last night, I combusted(昨晚重慶太熱,我燃燒了) 火力全開 !Open Fire.」睇嚟佢嘅心情冇受辭演風波影響!

有唔少網民都對王力宏嘅演出相當滿意,而喺相中見到佢可以輕鬆做出空中一字馬的高難度動作,可見佢狀態極好,紛紛留言希望想知佢幾時再開騷添!