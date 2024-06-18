吳慷仁「全裸演出」　被爆目測有17cm驚人尺寸

金馬影帝吳慷仁早前接拍楊雅喆執導的三級情慾情《破浪男女》，電影獲安排月底於台灣上映，台前幕後近日密鑼緊鼓參與宣傳工作。今次賣點在於「吳慷仁全裸演出」，有業內人仕欣賞完優先場，直指他擁有「目測17cm」的驚人尺寸，頓成影圈熱話，而一向對事業有要求的吳慷仁事後於社交平台自爆當初是自薦接拍。

吳慷仁表示﹕「這兩年常想，一個演員能演多久？目前不過是略懂皮毛的15年，但下一個10年我還能像現在如此熱情嗎？或是還有機會與自己想合作的導演有接觸嗎？最近只要是喜歡的導演，或是過去有着一份情懷的環境（香港）我都會去嘗試，當時帶着這樣單純到有點瘋的想法，寄了履歷給他們演員徵選網址，沒有好看的宣傳照，只有自拍了兩張照片（當時在拍《富都青年》能多好看？），填寫履歷，就應徵了。與楊雅喆聯繫的時候，在沒看過劇本的情況下，只說句你拍我就會在，一年後的今天就變成了新作品。」

日前記者會上僅釋出3分鐘「前戲」預告，記者更直問他是否真的如外傳般「雄偉」，見慣大場面的吳慷仁竟害羞得笑而不答。至於雙女主角梁湘華及劉主平亦有裸露演出，後者表示整個團隊讓她很安心，基本上都會清場，與吳慷仁的互動也很放鬆﹕「他要碰觸前都會先詢問，我說你就碰，原則上只有第三點不能碰。」吳慷仁則妙答：「很多性愛戲像攀岩一樣，就是三點不動一點動。」

另外，來自香港的柯煒林亦有份參演，戲中要穿全身不透氣的膠衣入鏡，穿上之前還要全身抹上潤滑劑﹕「真的完全不透氣，毛細孔無法呼吸，全身99％被貼住，後來就缺氧，拍到當場暈倒呢。」