倫永亮喪食肥5磅　陳美齡唔急再抱孫

音樂人倫永亮（Anthony）與陳美齡出席今晚（18日）港樂盛典活動，而陳潔靈因病缺席。Anthony表示完成之前港樂3場演出後，本為可以休息，結果狂食下肥了5磅，而之後將投入8月葉麗儀55周年紀念演唱會工作，擔任音樂總監一職。

他透露和葉麗儀的淵源，指讀中三時已欣賞對方，更曾追星：「佢錄音室喺我屋企附近，知佢會喺錄音期間去附近士多買嘢食，所以我有去士多等佢，佢嗰時仲會着短裙，我入行後有講番等佢嘅事，佢笑到黐線。」他又指葉麗儀是香港首屈一指的女歌手，非常欣賞她的唱功，能跟她合作，相當榮幸。

問到他的紅顏知己林憶蓮（Sandy）近況，他知道Sandy在英國度假中：「佢個女都喺英國，知道佢有喺網上發布單曲。（有冇合作機會？）遲啲啦，有機會嘅。」

同場的陳美齡透露下年2月底將與港樂合作舉行兩場演唱會，正構思演唱會主題：「會講關於世界小朋友嘅故事，自己曾探訪20多個國家嘅小朋友，希望好嘅音樂可以令人感動。」

經常港日兩邊飛的她又指很開心，透露母親99歲高齡，雖然行動不便，但相當精靈：「啲仔大個唔困身，所以一有機會就坐飛機返嚟陪媽咪。（陳母有何長壽之道？）食靈芝。」她又說長居美國的孫女好識氹嫲嫲，常常會叫爸爸打視像電話給她：「佢得歲幾，成日指住張相話打電話畀嫲嫲，又話要坐飛機見我。（叫阿仔再生！）咁又唔得，係新抱生，佢生我就話易逼。（叫另外兩個仔都努力。）都未有對象。」