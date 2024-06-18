蓋鳴暉吳美英合演新編劇目　合作逾30年默契十足

粵劇名伶蓋鳴暉與吳美英晚上（18日）現身新光戲院，為一連兩晚的慈善粵劇晚會開鑼，合演《錦繡圖》及《牡丹亭驚夢》。二人表示雖然是傳統劇目，但今次是新編愛情故事並加入歌舞，指以往也曾演過故不會緊張。蓋鳴暉説：「淨係會緊張點樣可以將個演出再昇華。」二人又表示很喜歡這類新編劇目，因可有更自由發揮的空間，不受傳統框框的限制，蓋鳴暉説：「可以為劇目注入精髓，加上同吳美英合作咗30年，大家建立咗默契，喺台上可以擦出火花，亦可以爆肚。」二人表示喜劇更容易有「爆肚」位，但適當時侯便會收起魚竿線，做到適可而止。

問到二人合作了30年的感受？蓋鳴暉笑指不想回顧：「一諗起就覺得自己好似好老資格咁。」吳美英則說：「稱心如意，大家唔使估。」蓋鳴暉亦表示認同，指二人合作已達致「手到拿來」，指跟固定班底合作很重要，因大家彼此已稔熟，摸熟對方性格，就算在台上亦如家人般熟落，演戲時更合拍：「好似最近我同陳豪、李司棋同龔嘉欣合拍新劇，即使大家本身不熟，但日日食飯都食到熟。」

談到二人台上是好拍檔、台下也是好朋友，會否交換秘密心事？吳美英指大家固然是好朋友，但亦會保留少許自己的秘密。問到是否永不言休？蓋鳴暉坦言不敢這樣說：「做到觀眾唔想睇我哋咪唔做，就算只有一個觀眾睇都會做落去。」