英皇樂隊SULIS成軍　隊名靈感來自羅馬溫泉勝地

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌288 Records Label，樂隊「SULIS」首支全新單曲《The Sulis Club》今日（18日）上架。SULIS的成員分別由主音兼結他手冼彥龍（Jonathan）、結他手朱啟軒（ROY）、低音結他手范文浩（Logout）及鼓手郭凌峰（Nathan）四人組成，名稱由來公元前羅馬人的溫泉勝地「Aquae Sulis」，樂隊希望他們的音樂靈感如泉水般源源不絕，也希望有如蘇利斯之水滋養大家，成為生命中的必需品。

《The Sulis Club》表面上是SULIS的自述，實際上也道出了大家的故事。樂隊成軍9年，擁有夢想和努力鑽研音樂，卻苦無機會，幸好音樂成為他們的解藥，成員之間互相扶持，主音Jonathan表示：「喺創作過程入面，我哋竭盡全力想要表達出自己嘅情感，夾band嘅9年入面，我哋一直相信自己，冇放棄過。」

結他手Roy及低音結他手Logout均表示這次錄音有特別的經歷，首日錄音時，Roy因身體不適，聲線變得沙啞，Logout遂向監製提出要求：「將我第一段音樂編曲，由我擅長嘅電結他，轉為我最弱嘅魚絲結他，十五秒嘅前奏，我足足錄製咗45分鐘先完成！雖然遇到難關，但就因為咁而帶咗新嘅色彩比歌曲，亦帶畀我新嘅錄音經驗，在此多謝一班挑我機嘅隊友，哈哈！」由於每次錄音都會總動員出席，一齊去做一件事，令大家加深了解，若日後演出遇上任何問題，也知道如何互補不足。