飢渴舊相好　隨傳隨到

喺四仔片廠炮製嘅作品中，男女之間只有性愛，慾火一撻即着，就算已為人夫人妻，如果有需要，舊相好一Call就會隨傳隨到為對方降火，真係滿足晒觀眾嘅慾望呀！

念念不忘

往事唔一定只能回味，只要大膽約對方出嚟，咁就乜都掂晒啦！由Dane Jones製作嘅《Lust Exposed》，搵來Isabelle Deltore、Asia Rae等人氣脫星參演，故事講佢哋跟男性密友曾經發生過一夜情，雖然對方已經結咗婚，但始終對當晚念念不忘，呢日佢哋終於鼓起勇氣相約對方，結果兩人再次發生超友誼關係。

填補空虛

原來呢個世界唔止愛情路會兜兜轉轉，情慾關係亦係一樣，講緊係Nubiles推出嘅《Princess Cum #18》劇情，女主角跟初戀男友分手後，冇幾耐對方就結婚，而女方亦先後有過幾段情，不過最後都係因為性生活唔協調而分手，原來由始而終同初戀男友喺床上最合拍，於是佢膽粗粗約對方敍舊，而男方不但依時應約，更施展渾身解數嚟填補女方嘅空虛。

十萬火急

舊相好深夜急Call話有急事，原來係慾火十萬火急！Innocent High出品嘅《Horny & Stuck at Home #6》，片廠稱今次喺劇情上花咗心思，仲有Alicia Williams、Payton Avery等人氣脫星坐鎮，真係誠意十足。舊相好半夜寂寞，忽然諗起大兵器嘅男性好友，雖然對方已為人夫，但慾火戰勝理性下決定打畀對方，估唔到對方一口答應，仲出盡全力餵飽舊相好添！

碟評

無論從情慾演出定係劇情嚟睇，今次介紹嘅3套作品都係上佳之選，如果鍾意睇熟女嘅話，《Lust Exposed》必定啱睇，睇青春脫星，《Princess Cum #18》則係好選擇，不過落足心思製作上嘅《Horny & Stuck at Home #6》，相信會令你睇得回味無窮。