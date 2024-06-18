劉沛蘅捉心理演情婦　雲浩影感觸情傷：呢一行唔簡單

歌手梁釗峰、雲浩影（Cloud）及劉沛蘅（Hillary）等主演的舞台劇《遺憾收藏館》將於9月7日開始公演，昨日公布再次加開3場至10場，而門票開售後亦火速售罄，首次演出舞台劇的Cloud及Hillary日前接受本報專訪時，坦言心情既緊張又興奮。

Hillary雖演過戲，但對舞台劇卻毫無概念，最擔心會發台瘟：「未試過做現場，同觀眾近距離接觸，緊張又期待。」劇中飾演情婦的她，笑指身邊未有朋友可給她借鏡：「唔係好理解情婦心態，惟有睇多啲戲、睇劇本理解個心理，好彩咁啱上緊演戲班，謝君豪老師教緊點樣捉角色心理。」她笑指當初編劇找她演情婦時令她很驚訝：「點解我同情婦會掛鈎？我都唔係好情婦樣啫，哈哈！」Cloud則說：「雖然都有拍過電影，但未試過現場對住觀眾演，擔心台下可能咳一聲都會影響到自己。」

分手不算遺憾

談到遺憾，問到去年跟拍拖9年的圈外男友分手是否人生中最大遺憾？Cloud謂：「係你嘅就係你，大家都傷，但都希望對方好。（係遺憾？）係啩！」問到是否跟她要發展事業有關時，她哽咽謂：「我哋呢一行唔簡單，作為男仔會比較難接受，唔希望有太多目光擺喺自己女朋友身上。」而去年跟歌手洪卓立分手的Hillary，透露二人其實早於數年前已發展地下情，但不覺得分開是一種遺憾：「分開一定有原因，亦因為咁會更了解自己需要一個點樣嘅另一半。」