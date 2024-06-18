許靖韻個性極端　情緒隨時由0跳到100

歌手許靖韻（Angela）新歌《被吃掉的靈魂》MV昨晚（17日）上架，歌名跟她2017年的作品《被討厭的勇氣》十分相似，歌詞同樣出自林若寧手筆，不過展現出兩種完全相反的心境。Angela表示初時也覺得林若寧似是有意無意地將新歌跟《被討厭的勇氣》有種關連，但其實是沒有關連：「我哋有嘗試去理解，因為當時《被討厭的勇氣》，係我出道第四、五年，一個成長嘅階段，首歌係非常之正面去鼓勵我；今年佢畀咗《被吃掉的靈魂》呢首超級負面嘅歌我，究竟係點解呢？可能覺得我應該開始可以Handle到啲負面情緒，但我覺得其實兩首歌係一個天、一個地，極大Contrast，但我哋會覺得其實又有啲關連，因為好好活着都係一個最大嘅勇氣。」

Angela好好消化歌詞後，表示有時候也會將「攰到想死」掛在嘴邊，一直予人開朗正面感覺的她，但總有沮喪的時候。她形容自己個性極端，情緒可以由零跳到一百：「平時可以好開心，但唔開心時我係爆發式咁喊。試過喊足一日，頭痛到食止痛藥先瞓到覺。」Angela在錄音時回想崩潰的經歷，將情緒注入旋律當中，她認為一個人失落的時候很難去聽一些輕快的歌，希望正處於絕望的人，透過歌曲得到慰藉。MV其中一幕，她身處於海邊，拍攝時正落着毛毛細雨，旋律和情景很是配合，不過原本需要培養負能量情緒，但附近其實有很多人正在暢泳，氣氛十分歡樂，形成很大對比，故笑言拍到精神分裂。