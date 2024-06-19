Frankie女友高調辣火頭　專做小三暗與AK曖昧

人氣組合MIRROR成員Frankie去年公開與圈外人Christy拍拖，最近Christy變得極高調，亮相男友粉絲見面會兼上台跟對方晒恩愛，惹來粉絲極度不滿，引爆網上大戰！之後再爆Christy曾是「小三專業戶」，並且擁水蛇春「花心史」，有指與Frankie交往期間，與Anson Kong搞曖昧，引發兄弟爭女疑雲。而Frankie前女友Hei昨日亦加入戰團，於網上暗示被出軌，多角關係，相當混亂！

男團MIRROR成員Frankie（皮皮）去年平安夜於社交網宣布新戀情，由於女友Christy是圈外人，故他未有公開女友身份，惟近日Christy突變高調，不斷於網上回應有關Frankie之留言，更以「女主人」身份亮相Frankie場次的《HI MIRO！見面祭》，有指見面會當日，Christy跟Fans一齊上台排隊攞紀念品，並且不理皮寶寶（Frankie粉絲暱稱）之感受，當眾與Frankie互動，又穿上男友自家品牌尚未推出的新衫，公然「宣示主權」，令不少Fans相當不滿，並在網上鬧爆女方！

由於高調亮相，令Christy亦瞬間被起底，近日網上出現大量爆料，有指她曾做傳銷賺錢，更喜歡大騷驕人身材，在其社交平台帳號有大量超性感照、跳鋼管舞影片，雖然現在帳號已刪除，但相片已在網上瘋傳。不過，Christy姣好身材都不及其私生活惹火，有爆料者指她曾向友人自爆Frankie與MIRROR副隊長Anson Kong（AK）同時追求她，最終她選擇了Frankie，更有網民公開Christy曾於社交平台Po出與疑似Frankie和AK的對話截圖，其中女方問：「點解AK會搵我傾偈嘅？」而疑似Frankie則醋意大發回覆：「你唔好搵我喇。你自己一早都揀咗，你講嘅，佢搵你一定會去，做咩我要對自己咁差啫。」女方即氹他：「佢唔會啦，傾閒偈only，同埋佢有女㗎嘛！」意外爆出AK已有女友，亦令網民指Frankie與AK有爭女之嫌。

舊愛出招玩篤爆

除此之外，Christy曾於社交平台的限時動態大談感情生活，不時一腳踏幾船：「我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變」、「我三個男人都好鍾意，唔好要我揀啦，我都冇逼你哋分手啦」、「我覺得自己要搵多個，依家嗰兩件都唔係隨時on call嘅，我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者」，2021年更講到明因男友不陪她，故想聖誕節搵Frankie「攝時間」，當時Frankie有女友，令Frankie陷入「四角戀疑雲」。而Frankie前女友Hei昨日亦於社交平台轉載韓星惠利得知前男友柳俊烈與韓星韓韶禧爆戀情後，於限時動態留言「真有趣」的照片，似暗示自己被出軌！雖然網上對Frankie女友負評如潮，但有傳Frankie與Christy身在泰國拍拖，感情並無受影響。

另外，MIRROR成員Stanley女友李炘頤（Alina）昨日出席公開活動，指自己未見過Christy，對兩人的拍拖事全不知情，又自爆有人群恐懼症：「人多嘅地方我一定唔會出現。（睇男友騷咪好大壓力？）一大班朋友睇就冇問題，自己一個人去就200%唔會。（AK有冇撩你傾偈？）更加唔會。（同男友隊友保持距離？）我又冇特別去諗喎。」問到可覺得身為「鏡嫂」是否應低調，免遭呷醋粉絲起底？她就覺得是各人選擇。