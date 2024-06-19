【是日通勝】

農曆五月十四

甲辰年 庚午月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、出行、交易

忌：祭祀、開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運的升勢明顯，但事業運卻不甚理想。

金牛座：獲幸運之神眷顧，事業運與愛情運皆上升。

雙子座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

巨蟹座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

獅子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

處女座：運勢墊底絕非世界末日，對自己要有信心。

天秤座：事業與財運有好轉，但要小心處理感情事。

天蠍座：生活愜意，工作順利，多選用橙色有着數。

人馬座：好人緣可帶旺財運，得了着數要善待老友。

山羊座：事業運急升，但感情生活有可能出現問題。

水瓶座：財運稍遜，花錢欲望太大，小心入不敷支。

雙魚座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）猴 桃花弱

鼠：很多事的發展都在預期中，心情大好。

牛：堅持為目標奮鬥，終會獲得滿意結果。

虎：貴人出現，事業發展迎來了新的轉機。

兔：相約伴侶撐枱腳，感情生活會更美滿。

龍：保持冷靜，勿因一時失意而懷疑自己。

蛇：事業運有點糟糕，處理文書不可大意。

馬：做好風險評估，有望在投資方面獲利。

羊：懂得做到老學到老，對事業發展有利。

猴：是日沖煞，自信心不足，感情遇考驗。

雞：手忙腳亂易出錯，重要事需核對清楚。

狗：或有額外支出，用得其所就毋須計較。

豬：運勢好極了，易遇到熱心相助的貴人！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖猴者之姻緣錦囊

戀愛特色：

不論男女，肖猴者都是主動的人。當他們一旦喜歡上某人，很少被動地長期暗戀，總會懂得自製機會給予雙方發展。與肖猴者談情說愛時，他們擅於製造浪漫氣氛，有許多充滿情趣的構思，但發展成情侶以後，不少肖猴者卻會分手收場。其一是因為肖猴者性情急進及衝動，當初可能未認真考慮清楚便發展關係；其二則因為肖猴者暗地裏個性十分剛烈，每當發生爭執便會如巨浪般洶湧，容易嚇怕對象。所以，肖猴者在拍拖階段常常是尋尋覓覓，幾經兜轉才能找到長遠的伴侶，不過一旦成家立室，肖猴者的家庭觀念很重，身為他們的家庭成員，會有很強的安全感。

男性貼士：

肖猴的男性在展開追求時非常積極，因而容易打動對方。不過拍拖以後，肖猴男性有逐漸粗心大意的傾向，令伴侶覺得與熱戀期相比下，落差太大，爭執也由此而起。

女性貼士：

肖猴女性因為好奇及外向，早年會較多短暫的情緣，但只要找到真正心儀的對象，會十分專一及長情，可以為了伴侶及建立家庭而放棄名利。若要與肖猴女性良好地發展關係，除了要加添生活情趣，最好不時表達愛意，讓她們肯定自己的地位。