羅志祥當街攬女友人　幫契女慶生突對母親舉中指

「亞洲舞台」羅志祥（小豬），4年前經歷完周揚青「毀滅性分手」後，重新振作嘅佢，成功靠孝順形象挽救事業，成功復出嘅佢，私下生活嘅一舉一動更係備受關注。而日前（15日），小豬經理人小霜女兒，同時亦即小豬契女迎來生日，身為契爺嘅小豬唔止現身派對，仲帶埋羅母一同出席，派對上表現得相當活躍嘅小豬，唔止配合魔術師演出、兼露出誇張表情氹契女開心，雙手仲相當忙碌咁拎住手機記錄開心回憶。

雖然派對上氣氛愉快，但期間唔知小豬同羅母傾到咩開心話題時，小豬竟然當眾對羅母舉起中指，充滿挑釁嘅表情或者令外界深感困惑，但可能都代表住母子間嘅好感情。隨着生日派對去到尾聲，一行人亦全部搭乘小豬嘅保母車離開，之後小豬嘅保母車亦喺台北松山區一處住宅區門口，放低經理人小霜一家人，並向內湖方向繼續前進。

另外，4月26日傍晚6時許，小豬亦被台媒直擊現身台北松山區一家高級餐廳，一行人踏入大門之後，就被餐廳員工立刻引領去就坐用餐，直至晚上10時許結束用餐嘅小豬一行人，先施施然離開餐廳大樓。只見除咗原先同行入坐嘅人外，仲多咗2位女性友人一左一右陪同小豬，邊行邊傾偈嘅3人不時仲有肢體接觸，其中小豬仲對其中一位女友人搭晒膊頭，似乎相當熟落，最後小豬亦同眾人道別，自行搭車離去。