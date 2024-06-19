歐陽震華簽約英皇做影壇「新人」　唔做主角因為冇信心

入行逾40年的視帝歐陽震華（Bobby）於疫情期間休息兩年，經沉澱後決定「還能工作嘅日子，睇吓有啲乜可以觸碰神經，勾起團火」，結果在太太友人的幫忙下，動筆簽約英皇，努力搣甩「電視味」，銳意轉賽道改向影壇發展。多年來做當主角，Bobby卻謙稱：「我依家係新人，千祈唔好叫我做主線，暫時冇信心呀！」

他又打趣如今已過60歲，能夠簽約大公司相當感恩，且目前「已經有啲嘢安排同溝通緊」。回顧過住的演藝生涯，Bobby坦言：「拍咗咁多年電視劇，好多角色都好相近，係未演過奸角囉，名氣有但唔得豐富囉，內裏一直喺度消耗緊，其他嘢發掘唔到出嚟。當時話演反派，邊個敢搵我試啫？」今次傾約到最後階段，Bobby考慮了兩小時便有所決定：「我打畀負責人話不如簽約啦，十足好似求婚一樣，哈哈！」

作為「影壇新人」，其實早於90年代時，Bobby已曾試過進軍影圈：「拍過啲暴力三級片，都有人除衫嘅，不過唔係我囉，合約寫明點都要有條孖煙囪，免『擦槍走火』呀，哈哈！（當時覺得事業發展唔如意？）坦白講，唔係吳啟華、黃日華同吳鎮宇佢哋離開電視圈，我哋呢啲真係Kick住咗喺度冇得上（位），《壹號皇庭》之前，我仲諗住完咗呢張約就去賣衫㗎喇，真係絕處逢生，行路執到錢呀。」

樂天知命的Bobby更自爆以往不時被誤將馮京作馬涼：「喺街度有人當咗我係劉青雲同石修，最搞笑係有次我喺馬來西亞飛返香港，隔籬坐住個劇迷話好鍾意睇我演戲，大家傾咗一輪到落機，佢竟然話：『好高興認識你，戴志偉！』（你唔澄清？）算啦，再講落去唔通撼到埋機艙咩？」亦猶如當初與「富三代」太太傅潔嫻拍拖，引來不少閒言閒語，最終他亦及時做好心理調節，慶幸未有放棄一段大好姻緣。

談到結婚28年，Bobby罕有放閃：「當初大家有啲『心靈感應』，我唔敢拖（手）呀，亦知道佢屋企起初唔接受我，好彩佢好主動及勇敢，同屋企人講清楚，後來直情係外母開口，提議我哋去加拿大註冊。外母挑通眼眉，幫埋我開口呀，直到依家我老婆從來冇大聲同我講過一句嘢，反而我試過發忟，喺屋企掟爛咗個電視遙控器，佢處變不驚咁同我講，訂一個返來起碼要兩星期，你要行嚟行去撳電視，係咪搵自己笨呢？咁講我仲唔收手呀？」