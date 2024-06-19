Emily Blunt自爆曾與不喜歡男星合作仲要咀嘴

英國女星Emily Blunt多年前因在賣座電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）而成功打入荷里活，其後Emily與多位1線男星合作過並於銀幕上談情說愛，不過「有苦自己知」，她近日受訪時就爆料曾與不喜歡的男拍檔合作仲要與對方咀嘴，令她作嘔！

Emily日前接受名嘴Howard Stern的電台節目訪問，於訪問中2人大談銀幕上的化學作用，她說：「我曾經同一個唔鍾意嘅人產生化學作用。我同佢合作時令我唔係好受…」Howard即追問對方是誰？Emily則拒絕開名。之後她表示：「有時呢個係一個奇怪嘅嘢。有時你可以毫不費力地建立融洽嘅關係，但喺銀幕上卻無法體現出嚟。化學作用係個好奇怪嘅嘢。」之後Howard問她要與不喜歡的拍檔在電影中接吻會否想嘔？她即回答：「絕對有（呢種感覺）。我唔會話呢個係一種極度厭惡嘅事，但我絕對唔會享受。」

雖然Emily有口德冇開名，但網民當然就揣測她提及的是那位男星。不過與Emily合作過而又咀嘴過的男星眾多包括湯告魯斯（Tom Cruise）、麥迪文（Matt Damon）、狄維莊遜（Dwayne Johnson），而最近她亦於電影《特技狂人》（The Fall Guy）中與男星「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合作過並有咀嘴，所以要估都有排估！