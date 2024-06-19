Justin Timberlake醉駕被捕犯人照曝光　前度Britney粉絲幸災樂禍

美國樂壇天王Justin Timberlake被踢爆美國時間昨日（18日）凌晨於紐約醉駕被捕，令其「好男人」形象插水。警方隨後公布他的犯人照及聲明。

犯人照中涉醉駕的Justin雙眼通紅及目光呆滯，而警方亦交代事件。他們表示18日凌晨12時37分左右Justin駕駛汽車路經麥迪遜街時「衝紅燈」及正確地保持在自己的行車線上，及後警方經調查後發現他醉酒之下駕駛於是將他拘捕並扣留1夜直至翌日早上上庭，最後他自簽擔保獲釋。而Justin律師Ed Burke Jr亦於訪問中回應事件透露他因拒絕接受酒精呼氣測試、衝紅燈以及正確地保持在自己的行車線上而被起訴3項罪名。律師並未有提及當時Justin是否醉駕，而有傳媒爆料指Justin當時向警員指自己只是喝了1杯「馬天尼」酒，所以才駕車跟隨朋友帶路去朋友家。不過法庭口供指Justin當時滿口酒氣，而進行「現場清醒測試」時亦表現差勁，此外，他亦站立不定以及說話時緩慢。

另方面，Justin醉駕被捕後轟動樂壇，去年他曾被女歌手前度Britney Spears出自傳踢爆曾背她偷食，更為他而墮胎。Justin因此而被Britney的粉絲圍攻，如今他被捕後Britney粉絲即「發功」將她的舊歌《Criminal》推上串流音樂平台iTunes流行榜前200位。此外，有網民翻炒Justin於2007年獲獎時致謝片，片中他「手指指」暗示叫前女友Britney戒酒：「停止飲酒。你知道我講緊你。我係同你講緊。唔好再飲酒，你會變得好唔掂。」當時一眾網民都懷疑Justin所指的正是當年被指精神出現問題的Britney。片段曝光後，Britney的粉絲出post怒插Justin，其中有粉絲批評他「虛偽」，另有粉絲指他終於獲「報應」。