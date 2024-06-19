《男歡女愛》法國老牌女星安諾愛美離世

法國60年代著名女星安諾愛美（Anouk Aimée）周二（19日）於巴黎家中離世，享年92歲。

安諾是當年深受歐洲最具影響力的導演御用女主角，她從影80年與多位名導演包括「意大利電影大師」費里尼（Federico Fellini）、法國歌舞片導演積葵丹美（Jacques Demy）以及「法國新浪潮」導演利勞殊（Claude Lelouch）等合作過，代表作包括利勞殊60年代的經典愛情片《男歡女愛》（A Man and a Woman），她憑片中的演出而獲《奧斯卡》女主角提名，成為當時首次有法國影星獲《奧斯卡》影后提名，此外，她亦憑《男》先後於《金球獎》及「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院頒獎禮》上獲影后。此外，安諾愛美亦先後在費里尼兩部代表作《8部半》（8½）以及《露滴牡丹開》（La Dolce Vita）中演出過。

近年安諾亦有於電影節上「亮相」，其中2019年她就出席有份主演老拍檔利勞殊的《男歡女愛》續集《最美年華》（The Best Years of a Life）於《康城電影節》舉行的首映。