【簡潔生活學】可以租的話　不要買

香港人是出名熱愛旅行，我當然也不例外，所以對於執行李已駕輕就熟，但仍有不少朋友，經常擔心「執漏」，所以情願帶多也不敢帶少，也有些「未出發 先使錢」，買定新衫、化妝品，扮靚靚「打卡」，結果，出發時旅行篋已擠得滿滿。

曾經聽過一個小故事，有位從事美容業的C小姐，一個人住在200呎套房，由於居住空間小，假日喜歡戶外活動，如果有短假期就選擇外遊。早前因為有年假，決定去北歐3星期，但是她發現，家中只有一個小型旅行篋，根本不夠用，但家人或朋友也沒有合適呎吋可借用，心想是否要買一個全新大篋呢？但是一想到買回來後要找地方安置，便非常猶豫。

後來經朋友提醒，可以租用旅行篋解決！最初她還以為去旅行只有租車、租WI-FI 蛋，沒想過旅行篋也有得出租！

旅行篋出租服務早幾年已出現，但不算太盛行，因為坊間的旅行篋實在太便宜，幾百蚊已有交易。但是對於一些不常外遊或公幹人士來說，「租用」比「購買」更實際，因為可按日數長短選擇大、中、小呎吋，而款式都是優質品牌，（最出名「R」字頭一樣有），但日租約$40-$100不等，幾日的短途旅程，只要幾百元就可以享用價值5、6千元的名牌貨，是否更划算？

貪靚或貪新鮮的朋友，更可以每次旅程換新款，影相打卡當「道具」一流。如果真的有需要買，租用後合心水才決定還未遲。當然，最重要一點是旅行篋非常「掗拃」，買回家便要找地方安置。

很多旅行用品其實都有得出租，例如：潛水相機、插座、防盜用品等等，這些不常用的物品，選擇租用好處多，除了慳錢慳地方，也能從中學習「愛惜」物品，因為租用後，一定要完好歸還！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial