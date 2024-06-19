曼谷話題新商場　食肆潮店勁注目

【特約報道】泰國人熱情繽紛，吸旅客亦有一手，不斷有新商場落成吸引眼球。曼谷Phrom Phong區去年12月就有個全新的商場EmSphere正式開幕。作為The Mall集團打造的最新地標，與同區另外兩大商場EmQuartier和Emporium形成了Em District，帶來更多元化的購物和生活體驗。

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店舖裝置 到處打卡

EmSphere商場以打造潮流生活集中地為定位，無論裝潢及布置均散發着潮味。場內設計以工業風為主，而且樓底特別高，眼見不少店舖便多加利用不一樣的高度去創作店面，獨特設計令店舖本身已成為打卡熱點！也別錯過場內的巨型裝飾，特別是入口處的LED燈光天橋，營造出獨特視覺效果，吸引了眾多訪客目光。其他裝飾與巨大布置也為商場增添了獨特魅力，為遊客帶來了不一樣的購物體驗及氛圍。

作為潮流生活指標，商場的M樓及1樓雲集了主打時尚與生活品味的品牌店舖，如日本的Beams和Lab 21，還有意大利的Off White進駐，吸引了許多時尚愛好者前來尋寶。逛店時不僅能夠欣賞到各種時尚設計，還能感受到潮流文化的融合和碰撞。

紀念新店 獨家產品

另外，EmSphere更擁有首家在泰國市中心開設的IKEA家品店，該品牌更特別為該店創作了一系列獨家產品， 頗具紀念價值，吸引不少當地人專程前來朝聖。

作為全新商場，除了有IKEA進駐，商場亦有很多獨特店舖吸引顧客。 其中在地下及M層就有不少當地獨家的全新食肆開店，例如全球擁有超過1,500家分店、在香港上市的茶飲品牌店「奈雪的茶」， 就首次在曼谷開業並落戶EmSphere。該店主打奶蓋茶吸引不少客人捧場，已成為商場有名的長龍店。

獨家進駐EmSphere的還有手工製作意粉店Pastaioli，各種不同意粉都是店內即製而成，配上不同醬汁炮製豐富口味，令食店成為其中一家極受歡迎的店舖之一。另外，場內亦有泰國著名的船麵連鎖店ThongSmith首次推出的火鍋店，讓遊客在EmSphere品嘗到這家店的新驚喜。

EmSphere商場小資料

地址：628 Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110

電話：+66 02 269 1000

交通：BTS Phrom Phong站（E5）

開放時間：周一至周日10:00~22:00

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撰文：Emily