鞠婧禕「被續約」稱不知情　公司踢爆一早簽定補充協議

有「四千年一遇美女」之稱的內地小花鞠婧禕係女團出身，曾係女團SNH48王牌成員，佢喺2018年「畢業」後，繼續留喺原公司以個人歌手兼演員身份發展，如今經理人合約到期，竟傳出公司喺佢唔知情嘅狀況下，搶先發布「第二階段合約」，掀起粉絲激烈議論。

尋日（18日）係鞠婧禕30歲生日，不過熱搜上多次出現同佢相關嘅話題，當中其經紀公司絲芭文化發出公告，表示同鞠婧禕簽署嘅《SNH48專屬藝人合約》中，雙方基於SNH48女團經紀協議的第一階段合作已圓滿完成：「並將自即日起根據補充協議條款，正式過渡到以藝人經紀協議為基礎的第二階段合作之中。」接下來仍係鞠婧禕嘅經紀公司負責其經紀業務。不過，喺續約聲明發表後，鞠婧禕突然喺社群寫下2個問號，似乎對續約毫不知情，稍後更發文澄清未有續約一事，指自己完全唔知道絲芭文化會發出該公告，更唔清楚「第二階段合約」嘅存在，自己已明確同公司表示自己唔會續約，令成事件陷入羅生門。

絲芭傳媒發後再次發聲明回應，稱鞠婧禕提到不知情嘅「補充協議條款」，係鞠婧禕本人於2018年9月10日簽署嘅，且此前絲芭明確告知有此補充協議，並確認鞠婧禕收到相關告知內容。鞠婧禕單方面通知解約的行為，唔會對原合同嘅履行發生任何法律效力。 ​