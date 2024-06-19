美國男星Armie訪問回應「食人癖」傳聞　自爆曾想過自殺

曾與荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）合演賣座片《獨行俠》（The Lone Ranger）的美國男星Armie Hammer，於2021年被多名前女友輪流指控強姦以及有「食人癖」後被荷里活全面封殺要轉行在長居的開曼群島一酒店做度假屋推銷員及「看更」。最終強姦罪名因證據不足而遭撤銷。已絕跡荷里活的Armie近日接受網台節目訪問回應被指有「食人癖」的言論。

他罕見談起有關於食人癖的傳聞，直言覺得「好古怪」：「真係好搞笑，啲人叫我『食人者』，而所有人相信佢哋。佢哋就好似咁：『係囉，嗰條友食人。』你哋講緊咩？你要食過人先能夠成為『食人者』！我點解會成為『食人者』？！真係好匪夷所思。」此外，他亦透露自己近況指自己雖然已不再是演員，但現在的他會與友人一起寫劇本，以另一種方式繼續從事戲劇工作。

而Armie在訪問中亦透露被連串性指控後曾有自殺的念頭：「我當時企喺海岸之後跳落水游好遠並躺喺水上...有一半想自殺...但我就諗我唔可以咁樣對我嘅兒子。」他與前妻Elizabeth Chambers育有兩子。