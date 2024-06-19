王柏傑因酒駕被捕被嗌退出娛圈　本尊現身6度道歉

台灣男星王柏傑去年憑電影《疫起》，勇奪台北電影節「最佳男主角」，可惜正當事業處於巔峰之際，日前（18日）竟然因酒駕撞旅遊巴士被捕，19日以5萬新台幣（約1萬2港元）暫獲保釋，隨着事件曝光，原定於19日出席珠寶品牌開幕活動嘅佢，亦遭臨時彈鐘，改由男星蔡凡熙頂上。今日稍早，台北電影節亦宣布取消王柏傑頒獎典禮嘅部分，並下架佢嘅個人影片及資料。

台北電影節表示：「台北電影節對本屆頒獎人王柏傑酒駕行為，深感遺憾，也反對觸法行為，支持酒駕零容忍。王柏傑已取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。至於非常演員企劃，台北電影節將先行下架王柏傑個人影片資料。王柏傑已意識自己行為不當，將在家進行反省檢討，對帶給社會大眾和台北電影節困擾，深感抱歉。」

消息傳開後，不少網友都在他的社交網叫他「退演藝圈」，王柏傑受訪時被問到此事，回應：「暫時沒想到這一塊！」而事發前，王柏傑與女友謝欣穎邊觀賞球賽邊持酒杯的同框照，然後曝光。而謝欣穎透過經紀人表示：「對於所有相關罰則，我們一切會依法配合。謝謝大家關心。」

王柏傑前晚（17日）與謝欣穎、小鬼妹婿Sam等人到球場觀看PLG總冠軍賽，現場還有LuLu黃路梓茵、李易、王陽明、張立東、聶雲、王宏恩、鮪魚徐瑋吟等藝人。謝欣穎當時在限時動態轉發與王柏傑、小鬼妹婿Sam的同框照，兩人手上都有拿酒杯，沒想到隔日就發生酒駕撞車事件，王柏傑酒測值經測高達0.44毫克，被依公共危險罪送辦。

王柏傑今日(19日）凌晨步出士林地檢署，連續說了6次抱歉，稱酒是前一晚（17日）喝的，不知道到隔天的下午還沒退，當下非常震驚，但都不是藉口，願意接受懲罰。被問到網友要他退演藝圈，王柏傑思考幾秒後回應：「暫時沒想到這一塊，因為我現在還在震驚當中，我自己其實很驚訝，所以就這樣。」

王柏傑表示看球賽那天，凌晨12點多就返家，早上起床神清氣爽，沒有意識到隔好幾個小時，體內還有那麼多酒精，「警察叫我吹的時候，我還吹超用力」。雖然做出不良的示範，但王柏傑強調：「我本人很討厭酒駕，那天去看球也是搭車到新莊去看。」

至於是否擔心演藝事業被影響？王柏傑先提醒記者小心步伐，再回應：「我覺得現在要做的就是，先好好道歉，等等回家反省一下自己。」