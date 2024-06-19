Billie韓國宣傳新碟　老友Jennie驚喜現身做主持

美國天后Billie Eilish近日在韓國展開新專輯《HIT ME HARD AND SOFT》的宣傳之旅，是她相隔2年再訪韓，她昨晚在首爾舉行的新碟試聽會，招待600名粉絲入場。Billie指今次專輯是成年後第一張唱片：「在創作時我重新思考自己到底是誰，到底想要甚麼。」

天團BLACK PINK成員Jennie驚喜現身，擔任試聽會的主持，代表韓迷向Billie發問，Jennie表示：「我平時非常喜歡Billie的音樂，是以狂熱粉絲的身份向大家介紹她的新歌。」Billie則說：「Jennie是我的朋友，好高興今天能跟她一起參加這個活動。」

Billie在逗留韓國期間亦錄影了「國民MC」劉在石與曹世鎬主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》及男歌手Zico主持的音樂節目《The Seasons》，她今早（19日）離韓時親民地為粉絲簽名。

另一方面，BLACK PINK成員Rose近日簽約音樂人Teddy於2016年創立的The Black Label事務所，她昨日透過社交網親自宣布消息，並指從去年底開始幾乎每天都在工作室創作新音樂，預告會以個人身份回歸樂壇，希望大家多多期待。