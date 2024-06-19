張曦雯爆男友恨結婚　黃翠如蕭正楠夫妻檔吸金

藝人張曦雯（Kelly）、陳煒、龔嘉欣、譚俊彥及黎諾懿等，今日拍攝節目《拍檔食堂》大展廚技。Kelly表示自己的廚技是看網上短片自學而成，都算無師自通，但又謙稱要跟大廚學習。她又表示平日在家很少下廚，不過今次拍節目令她燃起煮美食的熱情，相信之後會多在家炮製美食。

談到日前與男友拖手行街被偷拍，Kelly笑說當日是自己生日，與男友外出撐枱腳，對於被大家影到，她大方表示冇所謂，自己也沒有避忌，當作是生日紀念。至於結婚計劃，她則大爆男友恨結婚，但自己暫時沒有想法，一切都順其自然。

而最近忙於在佛山開工的陳煒（煒哥），直言為了照顧老公，約兩、三天便返港一次，「佢唔識開洗衣機，曬衫又好麻煩，所以我好重要。（佢生活上唔係好識照顧自己？）咁喺其他方面有佢嘅技能，拍拖嘅時候都已經知道，大家好了解，呢方面我亦好願意付出。」至於《巨》劇開拍前突然易角，煒哥坦言本來亦有期待與張可頤合作，但現時與宣萱也相處得非常融洽，兩人有相逢恨晚的感覺。

黃翠如與蕭正楠今日「拍拖」參與錄影，翠如即將出發巴黎採訪奧運，被問到當地天氣炎熱會否帶備小背心或比堅尼？一旁的阿蕭即呷醋：「梗係唔好啦！」不過翠如亦大派定心丸，表示自己相當有經驗，會注意防曬。阿蕭坦言想飛巴黎探班，奈何7月開始他要忙於客串《巨塔之后》，稍後更要遠赴布拉格。當問到翠如會否買紀念品送阿蕭，她說：「佢鍾意足球相關嘅嘢，以前我試過採訪世界杯幫佢搵啲明星球衣，真係好貴。」阿蕭打趣：「今次我淨係想要C朗簽名啫，對妳有信心，有機會嘅。」