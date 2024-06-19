電影版《Doctor X》公開預告　米倉被槍指頭做手術

日劇天后米倉涼子主演高收視醫療劇集《Doctor X》，由2012至2021年拍足7季依然人氣高企，首登大銀幕的《劇場版Doctor X》落實於12月6日在日本上映，今日(19日)公開長約30秒的首個預告及宣傳海報。

電影版講述米倉飾演的女醫師「大門未知子」身世之謎，而預告片段中，除了有內田有紀、岸部一德、田中圭、今田美櫻等日劇版卡士現身外，更惡搞男星堺雅人主演的話題劇《VIVANT》，米倉華麗現身沙漠，並遭神秘組織用槍指着頭做手術。電影於去年9月開鏡，今年4月煞科。米倉表示：「沒想過會與大門未知子相處12年，她就像是米倉涼子的一部分。劇中拍檔就像家人一樣，彼此尊敬尊重，電影版正是集合了我們12年的心血結晶，希望大家能入戲院欣賞。」

米倉早前曾於節目透露，過去5年來飽受「低髓液壓症候群」困擾，長期因腦脊髓液滲漏，導致難以站立或坐穩，並出現頭暈、頭痛、耳鳴、視力下降等，一度令她想過引退。據知《劇場版Doctor X》將是長達12年劇集系列的終結，劇中一眾演員將於8月27及28日舉行一連3場的《Doctor X感謝祭》大晒冷，作為劇集首次及最後一次的粉絲見面會活動，答謝觀眾多年來的支持。