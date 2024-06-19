杜拜必食　12星名廚巴斯克料理

愛熱鬧及Shopping的朋友打算暑假外遊的話，不妨到杜拜一趟！當地6月28日至9月1日會舉行一年一度的杜拜夏日驚喜節，帶來多種文化活動及煙花匯演等節目。到此一遊也別錯過美食，擁有12粒米芝蓮星星的名廚Martín Berasategui最近開設了杜拜首間巴斯克餐飲概念餐廳，另外還有主打意式美食及歐亞風味料理的餐廳登場，令人大飽口福！

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獨特風格 華麗氣派

由名廚Martín Berasategui於3月開設的Jara by Martín Berasategui，主打當地少見的巴斯克料理。位於西班牙北部和法國接壤的巴斯克自治區（Basque Country）既臨海同時多山，發展出以魚類為主的沿海地區飲食文化，和以肉類、蔬菜、豆類、淡水魚為主的內陸飲食文化，構成獨特的美食風格。餐廳的用餐區以絲絨綠、深啡和金色配搭，並有宏偉的花藝裝飾，及設置火爐環繞，優雅有氣氛。中央的酒吧則選用鮮紅色作主調，配深橙色橢圓水晶燈，華麗有格調。食物方面，餐廳選用來自大西洋和地中海的魚獲及海鮮，加上加利西亞紅肉等食材，推出多款共享菜單。前菜有清新的番茄他他配Stracciatella芝士、清涼的生蠔配西班牙凍湯和沙律等。主菜有烤章魚、藍龍蝦、海鱸魚和鱈魚頭蜆肉燉菜等海鮮，食肉獸可揀選澳洲Westholme和牛T骨牛扒及西班牙小羊肩肉等。飯後甜點有巴斯克芝士蛋糕、熱朱古力蛋糕和西班牙油炸麵包甜點Torrijas等，又或到酒吧品嘗雞尾酒，延續熱鬧氣氛。

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意式情懷 人氣肉丸

想和朋友來個輕鬆聚餐，不妨前往位於朱美拉湖塔區的意式餐廳Franky's Pizzeria。店內布滿植物和藝術品、間條紋地磚、巨型的酒吧枱。另設有戶外位置，讓你邊看高空景致邊嘗美食。杜拜天氣炎熱，推介來一口由復古番茄、黑橄欖和酸種麵包等製作的Panzanella Salad，又或是用意大利青瓜、雅枝竹、梨肉加堅果等製作的Franky's Salad，同樣清新開胃。人氣招牌菜首推飽滿結實的肉丸，配番茄醬、香草蒜蓉醬和Stracciatella芝士，肉味香濃又帶「芝」香。另一道炸飯球，外脆內滑，用來作佐酒小食最吸引。不可錯過的還有以傳統木炭烤爐製作的薄餅，經典選擇有Margherita、辣肉腸、鯷魚和肉丸等。喜愛複雜層次的話，則可揀選芳香撲鼻的黑松露蘑菇或青口蝦肉薄餅。甜品有傳統提拉米蘇、意大利Gelato和帶榛子香的Cannoli供應。逢周五和周日這裏還有DJ打碟，摸住酒杯底聽歌聊天，好有度假感覺。

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創意歐亞滋味 嘗炸軟殼蟹包

想品嘗中菜或亞洲美食，位於Dubai Opera Plaza有主打歐亞風味的Alba。餐廳剛於3月開業，兩位主廚Vladimir Chistyakov和Minho Ted Shin以中日韓三地的美食作靈感，選用和牛、海膽、松露及各式海鮮食材，再融入地中海等風格烹調，打造獨一無二的美食。餐廳菜式用料矜貴，造型亦引人注目，其中的炸軟殼蟹包特別選用半圓麵包夾着炸得香脆的軟殼蟹，外形和真蟹相若，趣致軟萌。另外必試和牛Carpaccio配魚子醬和海膽，肉香和鮮香在口腔中爆發，層次豐富。愛時令美味的話可選壽司拼盤，配清酒或雞尾酒品嘗，分外吸引。這裏亦可品嘗到早前大熱的和牛三文治，配漬物和黑松露片，中和油脂又能提升香氣。還有以樹葉點飾的爐端燒風味吞拿魚，蘸醬汁同吃，鮮嫩美味。甜品推介朱古力車厘子慕絲和杧果千層，酸甜果香去滯消膩。享用美食時可配葡萄酒或清酒，或滲入亞洲風味雞尾酒，可豐富美食體驗。