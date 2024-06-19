謝霆鋒為戲操足成年　全身爆肌勁震撼

英皇電影《海關戰線》由謝霆鋒、張學友、劉雅瑟、關智斌、陳家樂、衛詩雅等演出，電影未上映已獲國際重視，繼成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影之後，新片更獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，而謝霆鋒更繼古天樂、郭富城、林家棟及日本影帝阿部寬之後獲得該電影節最高榮譽——亞洲之星大獎，據悉霆鋒七月中將飛到紐約領獎。

在電影中身兼男主角及動作指導的謝霆鋒為應付連場高難度演出，早於電影開拍一年前已逐步鍛煉體魄，有計劃地將狀態操到最Fit，在開機拍攝前霆鋒拍下一輯剛陽味十足的寫真。經過健身、打拳等地獄式特訓後，再加上嚴格監控飲食，霆鋒的體態已達致巔峰水平，均稱結實的肌肉非常吸睛，霆鋒表示：「今次確實是我對身體要求比較高的一部電影，始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！所以我對自己的身體狀態達到最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都是嚴謹了一點！」

一身橫練健碩肌肉的霆鋒被問到操練過程可有秘訣？他笑說：「沒有甚麼秘訣，最重要吃得好清淡，因為電影有很多動作場面，一定有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵了三個禮拜，但凡捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度！」如此震撼眼球的8舊腹肌，相信王菲都睇到心心眼！