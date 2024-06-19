劉威煌開騷獲好兄弟撐場　譚輝智揚言要「除衫」

《中年好聲音2》的劉威煌今日（19日）出席記者會，並宣布8月將會假香港麥花臣場館舉行一連兩場的「Reunite Concert」演唱會，今年已是他第四年舉行音樂會，好友譚輝智和顏米羔等人現身撐場。記者會上播放了歌手何婉盈、湯寶如、區永權、黃劍文和古淖文等人的祝賀影片，而作為第二場演唱會嘉賓的譚輝智更揚言會在騷上「除衫」。

不過受訪時，提起除衫譚輝智即「縮沙」，還找藉口稱要主人家劉威煌批准先得：「我哋未開會㗎，我驚有影響出唔到街，最重要睇主人家覺得適唔適合。」之後提議劉威煌和譚輝智二人可以一起除衫，劉威煌就透露已經找教練操Fit身形，但除衫與否，到時揭曉。

劉威煌表示今次演唱會嘉賓都是他親自邀請，譚輝智即搞笑說自己是不請自來，問到今次是否友情演出？譚輝智說：「無論友唔友情，我自己都會嚟。」問到輝智會否想像劉威煌一樣連續4年開騷？譚輝智表示暫時不考慮，笑謂自己現在「寸步難行」，近期工作繁忙之餘，還要兼顧自己的生意，劉威煌隨即透露譚輝智贊助自己做美肌療程：「搞靚塊面，乾乾淨淨都已經好心滿意足。」