薛凱琪北京睇騷被捕獲　反高潮獲讚沒有醫美痕迹

薛凱琪（Fiona）近年在內地發展事業，不過亦有不少人質疑她經常變臉，指她北上發展後，打扮和容貌都跟過往大有不同，更懷疑她疑似整容！

近日，有網民野生捕獲Fiona到北京鳥巢觀看莫文蔚演唱會，她當小粉絲的影片和生圖在社交網大量流出，Fiona事後也在社交平台寫道：「昨晚的時光真的很開心也很讓人感動，音樂總是能帶給人陪伴和力量 @Karen莫文蔚喜歡你太多太多年了，能聽到一生所愛 我哭了，感恩。想想你給我的回憶，好開心可以當一晚粉絲。ps.你好多的CD我都有。」

這次網民終於不再指Fiona變臉，反指沒有P圖的她樣子更為自然，而且皮膚緊致，該網民上載Fiona坐在觀眾席留心聽歌的影片，並留言謂：「少女fi認真當粉絲的一晚，誰敢信這素42歲的fifi啊~好少女哇！能感覺到她真的很喜歡莫文蔚，眼淚光閃爍。」

片中的Fiona化上淡妝，簡單用髮圈紮起馬尾，再穿上白色小吊帶背心，全神貫注看演唱會，散發混然天成的少女感，其他網民亦陸續留言表示認同發文者：「真的好漂亮，比我還要像二十幾歲，太緊致了，完全沒有醫美痕迹。」