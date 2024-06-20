【是日通勝】

農曆五月十五

甲辰年 庚午月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：栽種、穿井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

金牛座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

雙子座：太好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

巨蟹座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

獅子座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

處女座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

天秤座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

天蠍座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

人馬座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

山羊座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

水瓶座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

雙魚座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）龍 狀態好

（跌）雞 易破財

鼠：很容易激動發火，今天要盡量少說話。

牛：爭取機會識多一點點，對事業有幫助。

虎：別吃過多刺激性食物，以免消化不良。

兔：人緣不錯，參加社交活動易遇上貴人。

龍：精神狀態相當好，做起事來得心應手。

蛇：跟伴侶的想法有分歧，需要好好溝通。

馬：進行大額投資要審慎，不可忽略風險。

羊：柳暗花明又一村，毋須對現狀感悲觀。

猴：重要事要問個明白，小心駛得萬年船。

雞：是日沖煞，易有金錢損失，小心理財。

狗：身心俱疲，對身邊很多事都沒有興趣。

豬：為了健康着想，有必要調整作息習慣。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

純銀的力量

古老的傳說告訴我們，純銀具有強大的辟邪功能。在東方文化中，純銀一直被視為一種能夠抵禦邪靈和負面能量的神奇金屬。

據說，純銀製造的飾品或擺設可以為佩戴者或所在空間帶來保護和淨化。純銀的高導電性和獨特分子結構，能夠吸收及中和來自外部的負面能量。佩戴純銀飾品不僅能增強個人的正能量場，還可以抵禦負面情緒和壓力的侵擾。

有研究表明，純銀會釋放出微量的負離子，能夠中和空氣中的正離子，改善空氣質量，淨化環境。因此，在家中擺放一些純銀裝飾品，不僅可以為空間帶來淨化作用，還能營造出一種安全、祥和的氛圍。

此外，純銀可以抵禦細菌和病毒的侵害，所以純銀製品常被應用於醫療器材、餐具等領域，以提高衞生安全性。我們日常生活中使用的銀製品，也都具有一定的消毒和殺菌作用。

純銀作為一種擁有神奇力量的金屬，在東方文化中被認為是最佳的辟邪之物。無論是佩戴純銀飾品，還是在居室中擺放純銀擺設，都能為我們的生活帶來正能量的滋養，淨化身心，驅除負面影響。