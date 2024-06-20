星玄｜劉俊謙人氣急升　孖張孝全許瑋甯拍懸疑劇

今日係6月20日農曆五月十五，肖龍嘅朋友，精神狀態相當好，做起事來得心應手。龍仔劉俊謙憑電影《九龍城寨之圍城》「信一」一角，擄獲唔少「劉太」，早前佢同林峯、胡子彤、伍允龍齊齊現身答謝見面會，場面墟冚。而完成一系列嘅謝票後，佢就要入組準備拍新戲，劉俊謙依家精神狀態相當好，應該冇事可以難到佢啦。

日前，劉俊謙驚喜現身影集《誰是被害者2》嘅記招，人氣強勁嘅佢，吸引到大批粉絲到場支持，期間，有記者問到佢今次係劇中並冇露股情節，劉俊謙即笑話自己並冇呢方面嘅喜好，及後又再被問到其女友蔡思韵亦有份客串演出，二人於劇中有冇交集嗰陣，劉俊謙便表示：「呢套係懸疑劇，留返大家自己睇！」十分搞笑。

至於幸運星係金牛座，財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。金牛女莊思敏（Jacquelin）近年主攻內地發展，並頻頻透過社交網同粉絲分享生活點滴。繼2023年以約2000萬人民幣，喺杭州購入複式豪宅後，早前佢又上載喺內地河源收樓嘅片段，從片入面見佢雖然買嘅係清水樓，但空間相當闊落，而且落地窗嘅設計，更係採光度十足，唔少網民見到都恭喜佢再做業主，Jacquelin依家財運佳，未知佢會唔會乘勝追擊，係內地其他地方都買樓呢。