AK涉與Frankie爭女風波　網上公開認錯

男圑MIRROR副隊長Anson Kong（AK）多得隊友Frankie女友Christy好帶挈，皆因女方曾向友人自爆和Frankie拍拖期間，已有女友的AK照樣「撩佢傾偈」，間接踢爆AK玩地下情之餘，亦嫌疑和隊友爭女，多角緋聞發酵至今，Frankie和AK尚未作出任何回應，令「花生友」相當吊癮。

不過所謂「避得一時就避唔到一世」，AK日前在社交網公告將於6月24日推出新歌《偽映畫預告》，並於戲院舉行MV首映場，寫明「活動由AK親身介紹歌曲及與現場觀眾一同見證MV首播」，而活動的宣傳文為「錯的對白遇上錯的節奏，錯的造型遇上錯的畫面，錯的命運遇上錯的劇本」，而最後一句如「神預言」一樣相當應景，就是：「錯的我遇上錯的你…」。雖然AK自認「全錯」，但「生粉」（粉絲暱稱）依然瞓身盲撐，令其7月29日假亞博舉行的首個個人演唱會報喜，宣告加開30號一場，並於今日（20號）公開發售加場門票，AK還留言為準備撲飛的「生粉」打氣：「人生就好似打機一樣，只要一日唔放棄就會有機會贏。」正如他所說，演唱會現加至2場，總算和同月、同場地、同是舉行首次個人演唱會，但開足7場的隊友Ian (陳卓賢)拉近一點距離。

此外，另兩位隊友姜濤及Anson Lo雖然被「十大中文金曲」音樂盛典「叮」出局，百大不入未有機會角逐「金曲」及「優秀流行歌手大獎」獎項，但兩子身在法國過得好開心，姜濤在社交網狂甫靚仔相；而Anson Lo就和化妝及髮型師玩到癲，其中他更以「素顏」現身，力證自己純屬天然，面上零厚妝一樣有面見人。