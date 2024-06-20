Justin醉駕被捕　前女友Britney勁得戚飲酒「贈興」

美國流行樂壇天王Justin Timberlake於2019年曾因飲酒而惹是非險些斷送婚姻，事隔5年後他又因飲酒出事，他於美國時間周二（18日）凌晨因涉嫌醉駕而被拘捕。而去年在自傳中「唱衰」舊愛Justin的女歌手Britney Spears就勁得戚，於前度出事後於社交網站公開飲酒照來「贈興」！

Britney於Justin醉駕被捕翌日於社交網站貼出「雞尾酒」的照片並留言說：「我所知道的小小事🌷🌷!!!」擺明為Justin被捕而飲酒慶祝。而她之後亦繼續分享自己以性感打扮跳舞的片段，並透露自己近期在拉斯維加斯居住。其實就在Justin被捕的消息公開後，Britney的粉絲已於社交網站留言表示Justin終獲「報應」。

另方面，有傳Justin因違規駕駛被截停時曾向警員表明只飲了一杯「馬天尼」酒，消息傳出後即時被網民恥笑，並瘋狂貼圖笑指他必定飲了一杯巨型「馬天尼」，有網民留言問：「如果Justin Timberlake只飲咗一杯『馬天尼』，點解佢個樣咁宿醉？杯『馬天尼』肯定好巨型！」