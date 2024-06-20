「美貌即正義 」 盧正義私服造型可甜可鹽

南韓校園霸凌劇《名校的階梯》近期熱播中，劇集以貴族學校為背景，講述以上流的精英學生為主導的校園生活，結合愛情、校園欺凌、復仇等元素，話題性十足。劇中女主角盧正義以10頭身完美比例、人魚線腹肌，加上纖細長腿而引起大量關注。雖然劇中的她經常以校服造型示人，但原來私下的穿搭同樣充滿精緻感。

因劇集而人氣高漲的盧正義，不時在社交平台上分享私服穿搭，而且造型多變，無論是青春學生、還是陽光少女，都一一完美駕馭。不過要數到最常出現的造型，一定少不了休閒運動風，例如這套棒球服內搭白色上衣和牛仔長褲，並扎上高馬尾再用髮圈點綴，最後加上一對低調珍珠耳環作裝飾，讓整體造型更俏皮可愛，完全呈現一個青春無敵的美少女。

相1：盧正義的私服造型多變，最常出現的就是休閒運動風。（互聯網）

相2：換上運動街頭風的她，顯得更清爽帥氣。（互聯網）

盧正義正值青春少艾，當然會換上流行的Y2K私服風格。例如這套她穿上粉紅色T shirt，配上同色系髮箍和Y2K白色手袖套，下身則穿上拼布格子牛仔褲，即使整體造型以死亡芭比粉為主調，但五官精緻的盧正義當然能完美駕馭，呈現出懷舊復古的氛圍。

相3：正值青春少艾的盧正義，完美駕馭Y2K甜美可人的造型。（互聯網）

除了休閒隨性、甜美風格等造型，盧正義亦會打扮成知性的氣質大姐姐。她穿上黑色修身上衣，下身則搭配卡其色綁帶百褶長裙，雖然整體造型看似簡單，但已經能營造出高貴優雅的氛圍，配合齊劉海的黑長髮，平凡中帶有時尚感，

相4：簡單造型已經營造出優雅知性的氛圍。（互聯網）