想一次過買齊生活必需品，包羅萬有的超市肯定是首選，本地有高級超市近日在不同地區開設全新分店，除有新款美食種類選擇，還因應新開幕而有不同優惠，同時間，也有餐廳和品牌推出限時驚喜，想趁機入貨或食餐好，喺時候喇！

特色試食

黃竹坑早前有新商場開幕，內裏進駐很多新店，其中就有高級日式超市。新店集結五大元素，因應新店特別推出的「首次登場」，就有日本品牌的自家製麵包、牛奶、甜品、調味炓和茶咖等，另外有新款清酒、意大利帕爾馬火腿醬料和本地養殖的海鮮和肉類等。「快捷美食」是指即食專區，讓大家有空間品嘗美食，如西京三文魚海苔便當、醋味噌烤雞海苔便當、各式自選便當和沙律等。「至營童食」包含有機系列、低鈉健康芝士和零食等。另外有多款來自日本的「療癒系輕食」和每月超值推介的「Top Picks」，因應開幕，店子舉行不同的活動和優惠。6月21日至23日定時段會有宮崎無添加黑毛和牛、八代目儀兵衛米飯試食，6月21日至28日有日本農場直送時令水果試食，6月21日至22日有烤雞試食，其他還有法國芝士匠人芝士鑑賞活動、手切火腿示範和免費沖調咖啡特飲等，再加上趣味扭氣球和魔術表演，老少咸宜。

免費派蛋糕

輕盈甜美的戚風蛋糕相當有人氣，本地蛋糕品牌為迎來10周年推出一連串優惠。6月30日會在指定門市及時段派發領取籌券，免費派出總共300個戚風小蛋榚，7月起開始為期半年的伴你慶生10周年大抽獎，客人在門市預訂或購買原個戚風大蛋糕，又或購買指定節日禮盒，即可獲10周年慶生禮盒，內有活動抽獎券，每月抽一次，幸運兒有機會獲得豐富禮品。7月1日至12月31日於網上訂購原個戚風大蛋糕，可獲9折優惠。

購物送環保袋優惠券

購買選用環保袋已是大勢所趨，本地高級百貨超市剛於白石角開設新分店，有新引入的料理食材、零食和茶啡等，包括來自輕井澤的滴漏咖啡、健康果飲、罐頭和小甜點等。現時至6月27日有夏之牧場、夏之畑地、夏之大地與海洋、夏之輕食飲品及夏之家居好物五大期間限定主題。因應開幕，客人於分店單一消費滿指定金額，可用$1選購新設計的環保袋，先到先得。現時至6月27日單次購物滿指定金額，即送電子優惠券。

美酒配漢堡

去快餐店吃漢堡包，大部分都配汽水或咖啡，美式快餐連鎖店於6月25日至9月8日推出限定的紐約扒房風味系列，紐約扒房風味牛肉漢堡以百分百天然安格斯牛肉配白車打芝士、炒蘑菇、脆洋葱和自家製辣根胡椒蛋黃醬配搭，口感豐富，除配用煙肉、香葱、辣根胡椒蛋黃醬打造的風味薯條，還可以飲啤酒、紅酒或白酒享用。客人以指定方式選購紐約風味扒房系列並配任何葡萄酒或啤酒，可享第二杯半價。

平食午餐

上班一族每逢放飯，除要揀啱種類，也要計計食飯成本。本地飲食集團在尖沙咀2間餐廳，特別於現時至8月26日指定日子會有特別折扣的夏日限時午餐，高級中菜館的周一點心午餐有無限量供應的前菜和點心，包括竹碳魚香鹹水角、泡椒蝦餃和籐椒鮮鮑片等，共享菜餚可揀3款，如葱燒牛柳、麻婆豆腐或擔擔麵等。意日餐廳的周五壽司午餐就有無限供應的碎葱吞拿魚腩配蒜辣醬壽司、火炙三文魚壽司和加州卷等，主菜可選日式薄切和牛飯或銀鱈魚西京燒等，最後來一口自家製意大利芝士蛋糕，夠晒滿足。

甜美韓食

韓國美食除了燒肉和泡菜，還有很多選擇。韓國過江龍韓式洋食餐廳剛於黃竹坑開設分店，招牌就有濟州柑橘乳酪、柑橘窩夫和明太子蟹肉飯卷等，因應分店開幕，6月21日至23日、6月28日至7月1日會在指定地點擺放攤位，到時會有電流迷宮挑戰和派飲品活動，每日首位客人成功通過迷宮挑戰，可全單免費優惠券，其他成功客人可獲全單半價優惠，失則的話也有甜品買一送一優惠券，。6月21日開張當日，客人追蹤餐廳社交平台，可於所有分店免費獲得一杯濟洲柑橘乳酪，先到先得，送完即止。