潮遊寶安5萬呎新場　VR玩餐飽

寶安區位於深圳西部，距離深圳灣口岸只有約25分鐘車程，周末即日來回一樣咁方便。今次為大家搜羅區內新潮好去處，包括坐擁30多個競技設施的潮玩體驗館、影相打卡必到的西灣紅樹林公園等，當然唔少得美食匯聚的鹽田社區夜市街，一如約埋朋友北上玩餐飽啦！

數碼互動 刺激減壓

一站式潮玩體驗館「就好潮玩」剛於今年正式揭幕，位於寶安區大仟里購物中心內，從坪洲地鐵站步行約500米即達。全店佔地50,000平方呎，提供30多個遊戲設施，有序散落在VR區、蹦床區、攀岩區、高空拓展區及數字互動區內。當中人氣最強的VR區，可即場體驗賽車、滑雪、音樂等VR遊戲，更設有5D動感影院，戴上眼鏡便能感受逼真畫面，加上座椅會隨之擺動，猶如身處真實場景般刺激。

數字互動區主打各式AR運動，例如數字網球、棒球、足球、拳擊、籃球及高爾夫球等，每項運動都有獨立房間，部分可分析球速與朋友較勁，歎住冷氣都能運動減壓。蹦床區面積達1,600平方米，設有多塊彈床及充氣障礙物讓玩家大展身手；想更刺激的話，不妨挑戰高空拓展區的2米高空中繩網陣，需要手腳並用才能走過繩索，考驗膽量及平衡力。場館另有射箭、桌球、保齡球及電子遊戲等玩意，周末營業至晚上10時半。

打卡勝地 觀賞日落

深圳是全球濕地公園密度最高的城市之一，其中西灣紅樹林公園是知名打卡勝地，位於寶安區金灣大道旁。若坐地鐵前往，距離固戍地鐵站約1公里步程，乘車則只需8分鐘左右。公園面積約45萬平方米，擁有32公頃濕地、百畝紅樹林及7.5公里長綠道，以「多彩西灣，活力生活」為主題，展示紅樹林文化、西鄉地域文化和濱海文化三大特色，集休閒、遊憩及科普於一身，滿足約會、慢跑、野餐、拍攝、遊玩等不同需要。

公園坐擁3.5公里長的海岸線濱海步道，近看沿江高速大橋橋躉，遠看深中通道大橋的主建築橋樑。天氣好時落日晚霞、海天一色美景盡入眼簾。由於鄰近寶安機場，所以每隔數分鐘便有飛機掠過，難怪此處被譽為深圳觀賞飛機與日落的最佳地方。公園附近建有多個景點，例如我儂橋、雲帆橋、觀景平台、聽潮步道、南昌鏡湖、紅樹林廣場等，全部免費開放。

深圳最大 特色商舖

前海壹方城是寶安區地標，鄰近地鐵1號線寶安中心站，深圳巴士集團今年初更開設免費的「寶安中心區文旅專線」，由深圳灣口岸出發，最快20分鐘到達商場。作為全深圳最大的購物中心，其總面積達36萬平方米，共有8層樓，分為5個區域，並以「多元主題體驗」為概念，集合逾400間商舖、100間食肆，絕對是購物吃貨天堂。

商場還有不少特色商舖，如CGV影城是一間擁有SphereX及IMAX雙巨幕的戲院，貴賓廳更可躺平睇戲，分外舒適。MELAND CLUB是以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的遊樂場，裏面有迷宮、沙池、釣魚、LEGO、彈床及滑梯等設施，讓大人細路玩得盡興。另有走英倫風的卡拉OK中心UKKTV，可以盡情唱歌打卡。

夜市醫肚 全國美食

來到寶安當然要到鹽田社區夜市文化街「醫肚」！它全長約400米，是深圳最長夜市，乘搭深圳地鐵1號線至西鄉站落車，經B出口步行約17分鐘可達。看到五光十色的霓虹燈牌便是入口處，兩旁雲集了過百個地道小食攤檔，來自不同省市的美食共冶一爐，而且大部分十元八塊就有交易。街道另一邊攤檔則售賣服飾、禮品、玩具等，貨品應有盡有。

內地網友推薦幾檔必吃美食，當中台灣花甲粉由一對夫妻開設，花甲新鮮、湯汁濃郁，是開胃前菜首選。鵬兄潮汕牛雜腩可自由配料，牛雜軟腍入味。鉢鉢雞無論葷素都是1元1串，選擇有超過50種，仲有不同醬料配搭。其他地方小食還有四川麻辣涼菜、河南水煎包、成都烤苕皮、海南椰子凍、武漢熱乾麵等，一條街便可食勻全中國。夜市由下午4時營業至凌晨12時，值得來逛逛。