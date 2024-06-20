港姐起底︱大騎樓2.0約拍私信　甫士王疑棄養哥基被插

港姐首輪面試日前（17日）舉行，參加者的顏值、身材、衣着打扮，甚至口音成為網民討論話題。她們更迅速被網民起底，由於多了內地女生參選，所以大家的分享渠道亦轉移到內地社交網，她們不像以往的參賽佳麗，保持神秘，而是坦蕩蕩分享其參選體驗，成功吸引不少內地網民眼球，「香港小姐」似乎已成為內地女生的「流量密碼」。

當中，在首輪面試中擁勁爆上圍的26歲丁雨然，其社交平台擁有大量火辣泳衣相，凹凸有致的噴血身材不輸師姐「大騎樓」郭珮文（Juliana），但由樣子至身材的真假度，卻引來網民懷疑，不過她對自己樣貌、身材似乎非常滿意，並在個人簡介寫上：「約拍私信」。此外，不少內地佳麗視是次港姐面試為「體驗遊」，事後分享感受，也有佳麗第二次參選。

至於來自惠州的張蓉（Nancy）見記者時表現風騷，狂擺甫士，打扮斯斯文文的她不來私下打扮極其豪放！

Nancy自稱從事民宿管理，見她在社交網有不少性感照，當中更身穿黑色透視裝大騷南半球。而她曾以「家裏人把狗送人了怎麼辦」為題出文章，疑棄養哥基掀起不少討論！她稱：「我一直想養着的，弟弟從國外一回來就送人，他不知道這個狗我幫他養了5個月已經有感情了，雖然是他買的，出國都沒有照顧，都是我照顧。他就直接送人了，真的好難過。。。送給誰也不說……弟弟認為養狗沒有用，但我認為狗已經是我的家人了，沒有辦法分開的」

之後，她又稱：「謝謝各位和弟弟好好說了，先領回家。我們討論完，打算好好找一個對旺仔好的主人，隨便送人是不行的，弟弟也覺得可以。不行就放父母家，媽媽比較有空可以照顧，我還是不太想送人，旺仔實在太好了，狗狗真的是對人類很好的。我們現在都是剛出社會的年輕人，很忙，但我也真的捨不得」無論甚麼原因，隨便棄養寵物，都令人髮指。