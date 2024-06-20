許冠文去殯儀館領悟生死　衛詩雅嘆冇得同前輩偷師

藝人許冠文（Michael）搭配9大金像級陣容：衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩合演英皇電影《破．地獄》。

Michael指被劇本所深深打動，尤其是涉及生死的部分，他說：「首先，有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見，站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生，如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

能與Michael合作的衛詩雅（Michelle）形容感覺兩極、既開心又痛苦：「當然好榮幸與Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！但那邊廂因為角色的遭遇，令我必需隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會，都不能經常跟前輩取經偷師，內心十分掙扎！」談到生死，Michelle表示：「戲中角色的經歷和真實的我有着很大距離，但幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中，拍完令我對家人與至親、甚至看待生死都有新的領會，希望觀眾都會有同感。」