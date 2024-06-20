陳凱詠憑歌寄意　道出做獨立歌手辛酸

以獨立身份回歸樂壇的陳凱詠（Jace），繼早前推出破格妖艷作《百妖夜行的修行》後，今次從派對的喧囂返回自己的內心空間，帶來真摯動人的抒情歌曲《間歇性休眠》。這首歌背後蘊藏着她作為獨立歌手的真實寫照，道出了生活的辛酸與無奈，並於今日（20日）正式上架。

歌曲由首次合作的謝芊彤譜曲，並邀得同樣是首次合作的陳詠謙填詞，編曲及監製則由蘇道哲擔任。歌詞方面更是直擊人心，道出了在城市追尋理想的辛酸與無奈，「無止境的疲勞 無方針的藍圖 行不通的每段路」，字字句句都是Jace的真實寫照。

新歌的靈感來自於蛇的冬眠，Jace表示：「蛇需要冬眠，人其實也應該有休眠的時間，以逃離現實的休息。」成為獨立歌手後，她發現自己需要處理的事務，遠比想像中多及繁瑣，除了要為下一場演出排舞，還要計算每場演出舞者的預算，與曲詞編監、MV導演、網上發行商、宣傳等不同合作單位協調。尤其最近正值交稅季節，她甚至會自己處理強積金事宜，與各位打工仔一樣，自己準備好所有文件進行減稅。更崩潰的是，有次當她在排舞時，休息途中還接到強積金代理的電話，要求她補交文件，令她感到身心俱疲。

為人向來外向、樂觀的她，坦言也有感到疲憊的事：「唔好逼自己要正能量咁面對，順其自然咪又會好返。」她認為當自己處於低谷時，其實不應強迫自己正面，而是要學會接納負面情緒，給自己一個喘息的空間：「好好感受那些情緒，不要急於擺脫它們，充電過後，再重新出發。」

而MV方面亦別出心裁，特意邀請了一位在日本生活的小女孩出演，展現了一個普通人的生活寫照。在MV的最後，Jace更以客串形式出現，閱讀着小女孩寫給她的信。這封信代表着《間歇性休眠》所訴說的故事，不僅是Jace的親身經歷，也是每個人的生活縮影，她希望能讓更多人感受到這首歌的意義，知道自己並不孤單。