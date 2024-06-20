《賭俠II》法國賭神「皮亞卡箱」最新狀態曝光　要靠拐杖出行

周星馳經典電影《賭俠II上海灘賭聖》很多人倒轉都識背劇情，去到尾段身為「今晚打老虎」的周星馳大戰唔係單眼佬，而是法國賭神Pierre Cashon（皮亞卡箱），2人係咁發特異功能捽牌，更是經典中的經典。然而，飾演皮亞卡箱並非其人，就是王敏德細佬Declan Wong。

Declan Wong與大哥王盛德、二哥王敏德一門三傑，均在年輕時已投入電影圈成為演員。但Declan Wong星途，相比主力在荷里活發展的大哥、至今活躍香港電影的二哥卻相距甚達，只演出過三部香港電影，包括與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作的《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及《與鴨共舞》，後者更未有在演員名單出現。

Declan Wong雖然在三兄弟中最年輕，但外貌卻比兩位胞兄更顯年老，近年留起一頭灰黑色長髮，身形亦略比王敏德寬厚。近日Declan Wong更弄傷髖關節，出入需要靠拐杖協助，但亦無阻他外遊，日前他上載一段影片，開車公路旅行及乘坐郵輪，離開電影圈後在外國定居並創辦旅遊公司的Declan，生活相當寫意！

在旅行影片中，Declan Wong更在自拍片段中，大晒精湛花式洗牌技術，將一副啤牌交疊後張開成扇狀，再靈活地收起、以單手完成洗牌重新疊成一副。Declan Wong的花式洗牌，讓人聯想起《賭俠II上海灘賭聖》與周星馳花式驗牌的畫面，看來電影拍攝超過三十年後，法國賭神皮亞卡箱的賭術絲毫未有退步！