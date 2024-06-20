Edan新歌打破常規惹反思　化身惡魔企枱喪跳

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日(20日)推出新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in “E” minor》，向來愛在MV中帥氣登場的Edan今次打破常規以極度邪惡的造型拍攝MV，而歌曲亦一改以往作風，唱出以偏概全的社會病態，惹人反思。

為了突出歌曲主題，MV中Edan造型十分特別，他除了會帥氣彈鋼琴現身外，亦會化身成惡魔，造型以漸進式呈現，由少少煙熏眼狀、塗黑手指甲再配以道具指甲，到臉上的紋愈來愈多，雙手以彩繪形式塗至漆黑，再配以黑色翅膀，Edan說：「以前都未試過呢啲造型，製作過程需時都比較長，真係辛苦化妝師幫我搞，唔簡單！出嚟效果好滿意。其實最初一聽到呢首歌就已經好想有呢個模式、變身嘅狀態上咗月亮，落返嚟就變另一個形態，呢個Concept好耐之前已經喺我腦海裏面有畫面，所以好多謝導演可以幫我實行到呢樣嘢。」而這個十分突破的造型，亦令Edan回想起過去參加《全民造星2》時的Joker造型。

講明今次是跳唱作品，MV中當然不乏跳唱畫面，Edan直言非常難忘，他說：「裏面好多長鏡頭跳舞場口，好似喺枱上面，或者喺皇座上面，都係一Shot落跳舞，以往都比較少嘗試，所以今次MV都體驗到自己呢幾年喺表演同跳舞方面，都有少少嘅進步，先可以Handle到呢啲嘢，如果唔係以前嘅自己應該做唔到依家MV想表達嘅嘢。」