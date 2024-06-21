姜濤AL粉絲殺到巴黎開戰　櫈仔霸位鬥大聲被嘲失禮

男團MIRROR人氣王姜濤和Anson Lo（AL）於法國巴黎出席時裝周活動，兩派粉絲大耍金錢飛到當地支持，就連「擔櫈仔，霸頭位」之港式文化亦帶到當地，未開騷場外已經出現長長「櫈龍」，令當地人大開眼界，有網友讚粉絲積極應援，但亦有指此舉失禮！姜濤與Anson Lo受訪時，兩幫粉絲再度出招，鬥大聲狂嗌偶像名字，「姜神」粉絲之戰，由香港鬥到法國！

姜濤與Anson Lo日前抵達巴黎之後，即展開一連串工作，所到之處都獲得粉絲們簇擁，相當受歡迎！其中兩人亮相大型時裝騷，眾粉絲更晨早在場外擔櫈仔霸位，令一向講求規矩的法國人大感有趣，不過有網民亦指此舉失禮，希望粉絲們追星之餘，都要顧及偶像形象。

「姜神」姜濤、Anson Lo到場時都有跟眾粉絲打招呼，向來寵粉的Anson Lo更有幫「神徒」（Anson Lo粉絲）簽名，十分親民，之後他們齊齊入場，並跟韓團Seventeen成員Vernon及NCT成員Winwin影合照留念。開騷前Anson Lo更於行騷位置影Chok爆靚相，開騷後則跟姜濤一齊化身「攝影師」影模特兒行騷，睇得相當投入！除了出席活動兼睇騷，兩人亦有接受多個傳媒訪問，訪問期間，「姜神」粉絲再度出招，齊齊大嗌偶像名字，聲音更差點蓋過偶像的聲音，可知「戰情」相當激烈！

食飯爭埋單

今次「姜神」法國之行，雖然非常忙碌，但都不忘與前往當地睇騷的好友、有神級填詞人之稱的黃偉文（Wyman）食飯，Wyman笑言：「上次3月倫敦茶敍已經開始夾時間6月巴黎食飯。結果又食到又食唔到又食到又食唔到反覆咗幾次，本身已經放棄咗，終於喺兩日前又突然『撈』得番（海底撈月個撈），大家犧牲瞓覺時間喺Paris 10點先開飯食到過咗半夜……」並大爆即場上演爭埋單大戰：「唯一尷尬位係，我負責book餐廳諗住請客，所以點菜時懶豪亂叫一通叫到成枱都係希望唔好待慢啲客人，結果臨尾畀人偷偷埋咗張單。下次無論喺地球上邊度偶遇，求吓你哋畀我請，好唔慣唔係有大食大畀年紀細過我嘅人請我食飯。」開心時光過得特別快，「姜神」法國之旅，昨日結束，上機前姜濤都不忘拍照留念，並於今晨抵達香港。

另外，近日Frankie女友Christy被起底，有網民大表「陰謀論」指是Anson Lo粉絲團隊出招，望Anson Lo可早日單飛，Anson Lo粉絲團隊隨即回應只是「花生友」，都是在網上追看消息。除此之外，有網民指今次Frankie累街坊，皆因他與女友的是非鬧出後，網民即於討論區再翻出其他隊員Edan及Jer疑出軌的舊帳，躺着中槍。

張馨予扮「大佬」唔好惹

除了「姜神」之外，內地女星張馨予近日亦有出席巴黎時裝周，她昨日在社交網上載一系列睇騷的造型照，有別於向來的女性化形象，她改走酷妹風，身穿恤衫加領帶，外襯牛仔褸及短裙，腳踏長靴，將一雙逆天美腿表露無遺，又颯又性感，而重點在其濕髮及超濃煙熏眼妝，剛陽味十足，她揚言：「今天確實不太好惹。」有粉絲指她很有「大佬」味，笑問：「你是準備在巴黎收保護費嗎？」

另外，她又Po了跟模特兒的合照，自嘲： 「如果再高10cm，我可以做模特兒了。」粉絲大讚她擁有超模臉及超模比例，更誇她「腿比我命長」，又指她身高不夠，氣場搭夠。